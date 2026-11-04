Caldereta de cabrito: receta tradicional con una salsa irresistible

Hay platos de campo que huelen instantáneamente a leña y a reunión familiar alrededor de una buena mesa. La caldereta de cabrito encarna esa cocina paciente, profunda y aromática que solo sale redonda cuando la carne lechal se trabaja sin prisa, dentro de una cazuela de hierro o barro que aguante bien el calor. Frente a la textura del clásico cordero guisado, el cabrito ofrece una fibra mucho más fina y un punto sutil de grasa que exige vigilar el fuego para no secarlo.

Muchos aficionados comparan este estofado con la popular caldereta de cordero de los días de fiesta, y en el norte disfrutan con variantes como el cabrito guisado a la gallega; sin embargo, el secreto de nuestra versión reside en un majado final frito que espesa el caldo hasta dejarlo absolutamente irresistible.

Ingredientes

1,2 kg de cabrito troceado (contando paletilla, falda y costillar)

La asadura o hígado de la pieza (clave absoluta para el majado tradicional)

1 cebolla grande bien picada

4 dientes de ajo

1 pimiento choricero o un morrón pequeño

1 cucharadita de pimentón dulce de La Vera

200 ml de vino blanco seco

1 hoja de laurel fresco

15 almendras crudas peladas

1 rebanada de pan duro del día anterior

Aceite de oliva virgen extra, sal marina y granos de pimienta negra

Cómo hacer caldereta de cabrito paso a paso

Salpimienta bien los trozos de carne y dóralos a fuego vivo en una cazuela ancha con un buen chorro de aceite de oliva hasta que cojan un color tostado uniforme. Saca el cabrito y resérvalo; en esa misma grasa cargada de sabor, fríe el hígado junto con el pan, los ajos enteros y las almendras hasta que doren ligeramente. Pasa todo lo frito al mortero o al vaso de la batidora y tritúralo con un chorrito de agua o vino para conseguir una pasta fina. Pocha la cebolla y el pimiento picados en el aceite restante, dejando que se ablanden despacio durante unos doce minutos. Añade el pimentón, remueve con rapidez para que no se queme y devuelve la carne a la cazuela de inmediato. Vierte el vino blanco, deja evaporar el alcohol a fuego alegre y suma el laurel junto con el majado reservado. Cubre con caldo suave o agua caliente justa, tapa y deja cocer a fuego mínimo durante cincuenta minutos hasta que la carne se deshaga sola. Rectifica el punto final de sal.

Trucos para que salga perfecto

El majado con el hígado y las almendras es el auténtico motor de este guiso; aporta cuerpo a la salsa de manera natural sin necesidad de recurrir a harinas. Si consigues una pieza verdaderamente lechal, notarás que la cocción se acorta y la carne adquiere una melosidad inigualable.

Variantes de la receta

En algunos pueblos añaden unas hebras de azafrán al mortero o cambian parte del vino por un chorro de brandy. Tampoco es raro ver cómo se introducen unas patatas chascadas a mitad del proceso si se busca un plato único aún más contundente.

Con qué acompañar caldereta de cabrito

Imprescindible una buena hogaza de pan de pueblo para apurar la salsa sin miramientos. Una ensalada sencilla de lechuga y cebolleta con buen vinagre de Jerez ayuda a equilibrar la intensidad del plato.

Cómo conservar caldereta de cabrito

Estos estofados mejoran muchísimo de un día para otro tras asentarse los sabores. Guárdalo bien cerrado en la nevera hasta tres días y caliéntalo a fuego suave con unas gotas de agua.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 75 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional de campo

Tipo de comida: Almuerzo principal o festivo

Calorías totales aproximadas: 520 kcal por ración