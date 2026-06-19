Bebida de electrolitos casera: receta con limón y jengibre, propiedades y cuándo tomarla

Bebida de electrolitos casera de limón y jengibre. Cuando hacemos ejercicio perdemos electrolitos como sodio y potasio. Una buena medida es tomar bebidas como esta que lleva agua, y antioxidantes como el limón o el jengibre. La puedes preparar con facilidad para llevarla contigo al gimnasio o si sales a correr.

¿Qué son los electrolitos?

Un electrolito son sales que se encuentran presentes en la naturaleza. Estas sales cuando se disuelven en agua produce una solución eléctricamente conductora. Hay electrolitos de distintas cargas y su presencia es fundamental para la vida de los organismos superiores. Por ejemplo en nuestro cuerpo tenemos los siguientes electrolitos: Calcio (Ca 2+ ), magnesio (Mg 2+ ), potasio (K + ), sodio(Na + ), bicarbonato (HCO 3 – ), hidrógeno fosfato, (HPO 4 2- ), y cloruro (C1- ).

Los electrolitos regulan nuestra función nerviosa y muscular, así como el pH de la sangre, la tensión arterial o la hidratación del cuerpo. En el cuerpo humano existen varios mecanismos que mantienen el equilibrio de los niveles de electrolitos como el sistema renal y las hormonas. Los niveles se pueden alterar cuando los niveles de agua del cuerpo aumentan o disminuyen.

Una alimentación rica en frutas y verduras frescas y agua abundante son la mejor medida para mantener un nivel adecuado de electrolitos. Por ejemplo tomarte esta bebida casera es más saludable que cualquier refresco azucarado que aunque aparentemente te quite la sed no te aporta nutrientes saludables.

Niños y personas mayores son más susceptibles a la deshidratación y el caso contrario. la sobre hidratación Por eso son mas propensos a tener niveles anormales de los electrolitos. Por ejemplo el exceso de electrolitos es filtrado por los riñones, pero a medida que cumplimos años los riñones funcionan con menor eficiencia.

Bebida de electrolitos casera de limón y jengibre

Con limón que aporta vitamina C, vitamina A, hierro, magnesio y calcio. Por su parte el jengibre tiene vitamina C y vitamina B6. Además tiene magnesio y potasio.

Ingredientes para dos personas

10 cm de jengibre rallados

60 ml de zumo de limón

2 cucharaditas de miel

½ cucharadita de de bicarbonato

400 ml de agua coco (o si se prefiere agua mineral)