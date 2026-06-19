Bebida de electrolitos casera: receta con limón y jengibre, propiedades y cuándo tomarla
Aprende a hacer una bebida de electrolitos casera con limón y jengibre: ingredientes, preparación, propiedades del jengibre y el limón y cuándo es mejor tomarla antes o después del ejercicio.
¿Cómo hacer limonada casera?
Bebida refrescante casera que arrasa en redes
4 bebidas saludables y deliciosas
Bebida de electrolitos casera de limón y jengibre. Cuando hacemos ejercicio perdemos electrolitos como sodio y potasio. Una buena medida es tomar bebidas como esta que lleva agua, y antioxidantes como el limón o el jengibre. La puedes preparar con facilidad para llevarla contigo al gimnasio o si sales a correr.
¿Qué son los electrolitos?
Un electrolito son sales que se encuentran presentes en la naturaleza. Estas sales cuando se disuelven en agua produce una solución eléctricamente conductora. Hay electrolitos de distintas cargas y su presencia es fundamental para la vida de los organismos superiores. Por ejemplo en nuestro cuerpo tenemos los siguientes electrolitos: Calcio (Ca 2+ ), magnesio (Mg 2+ ), potasio (K + ), sodio(Na + ), bicarbonato (HCO 3 – ), hidrógeno fosfato, (HPO 4 2- ), y cloruro (C1- ).
Los electrolitos regulan nuestra función nerviosa y muscular, así como el pH de la sangre, la tensión arterial o la hidratación del cuerpo. En el cuerpo humano existen varios mecanismos que mantienen el equilibrio de los niveles de electrolitos como el sistema renal y las hormonas. Los niveles se pueden alterar cuando los niveles de agua del cuerpo aumentan o disminuyen.
Una alimentación rica en frutas y verduras frescas y agua abundante son la mejor medida para mantener un nivel adecuado de electrolitos. Por ejemplo tomarte esta bebida casera es más saludable que cualquier refresco azucarado que aunque aparentemente te quite la sed no te aporta nutrientes saludables.
Niños y personas mayores son más susceptibles a la deshidratación y el caso contrario. la sobre hidratación Por eso son mas propensos a tener niveles anormales de los electrolitos. Por ejemplo el exceso de electrolitos es filtrado por los riñones, pero a medida que cumplimos años los riñones funcionan con menor eficiencia.
Bebida de electrolitos casera de limón y jengibre
Con limón que aporta vitamina C, vitamina A, hierro, magnesio y calcio. Por su parte el jengibre tiene vitamina C y vitamina B6. Además tiene magnesio y potasio.
Ingredientes para dos personas
Preparación
En primer lugar con un rallador rallamos el jengibre y lo depositamos en un recipiente apto para la batidora, añadimos el zumo de limón y 150 ml de agua de coco o de agua mineral. Batimos con la batidora. Se trata de reducir al mínimo el jengibre. Colamos el líquido resultante con ayuda de un colador. A continuación añadimos la cucharadita de bicarbonato, la miel y el resto de agua mineral (o de agua de coco). Mezclarlo durante unos segundos.
La mezcla la puedes conservar durante un día en la nevera, luego ya hay que preparar de nuevo.
Tiempo de preparación: 10 minutos
Porciones: 2 vasos grandes
Información nutricional: Aproximadamente 25 calorías por vaso
Tipo de cocina: Casera y saludable
Tipo de comida: Bebida hidratante
Por qué el limón y el jengibre son perfectos para reponer electrolitos
El limón no destaca únicamente por su sabor. Su acidez hace que la bebida resulte mucho más refrescante y agradable cuando hace calor.
Por su parte, el jengibre aporta aroma y personalidad. No es una fuente importante de electrolitos, pero sí convierte una mezcla sencilla de agua y limón en una bebida mucho más interesante.
La combinación funciona especialmente bien porque resulta ligera, fácil de beber y no necesita azúcar añadido para tener buen sabor.
Cuándo tomar la bebida de electrolitos: antes o después del ejercicio
En la mayoría de casos, esta bebida suele consumirse después de realizar actividad física, especialmente si ha existido una sudoración considerable.
También puede ser útil durante entrenamientos largos o en jornadas de mucho calor.
Variantes de la bebida de electrolitos casera
Una de las ventajas de esta receta es que admite pequeñas modificaciones sin perder su esencia.
Algunas personas sustituyen parte del agua por agua de coco. Otras añaden rodajas de naranja, lima o unas hojas de menta fresca para conseguir matices diferentes.
Incluso la cantidad de jengibre puede ajustarse según el gusto personal. Hay quien prefiere apenas una nota aromática y quien disfruta de sabores más intensos.
Preguntas frecuentes sobre la bebida de electrolitos casera
¿Qué electrolitos repone esta bebida casera?
Principalmente aporta sodio gracias a la sal añadida y pequeñas cantidades de otros minerales presentes de forma natural en los ingredientes utilizados. La composición exacta dependerá de la receta y de las cantidades empleadas.
¿Es mejor el agua de coco o el agua mineral para los electrolitos?
Ambas opciones pueden aportar minerales. El agua de coco contiene potasio de forma natural, mientras que el contenido mineral del agua mineral varía según su origen. No existe una alternativa universalmente mejor para todos los casos.
¿Cuánto dura la bebida de electrolitos casera?
Lo más recomendable es consumirla recién preparada o durante el mismo día. Conservada en la nevera dentro de un recipiente cerrado suele mantenerse en buenas condiciones durante unas 24 horas.
¿Se puede dar a los niños?
Lo mejor para las necesidades de hidratación de los niños es el agua mineral o natural y una buena alimentación. Para necesidades especiales, hay que consultar a un profesional de la salud.