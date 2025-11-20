Arroz con pollo en Thermomix: receta casera y sabrosa

El arroz con pollo en Thermomix es una de esas recetas que triunfan siempre: es sabrosa, equilibrada y perfecta para el día a día. Además, la Thermomix facilita muchísimo el proceso, asegurando un resultado homogéneo y evitando que el arroz se pase o quede duro. Si te interesa aprender cómo preparar arroz con pollo en Thermomix, esta guía completa te ayudará a conseguir un plato casero, aromático y con ese punto jugoso que tanto nos gusta.

La preparación del plato…

La base del éxito está en escoger ingredientes frescos y sencillos. Esta receta combina pollo troceado, arroz, verduras y un buen caldo, creando una mezcla que recuerda a los platos tradicionales de siempre. Igual que ocurre con elaboraciones tan básicas como las Galletas de mantequilla Thermomix, la clave está en aprovechar todas las funciones del robot para que el proceso sea más fácil.

Para quienes buscan una receta sencilla de arroz con pollo en Thermomix, esta versión es ideal: se cocina todo en el propio vaso, sin ensuciar más utensilios. Además, es rápida, lo que convierte este plato en un perfecto arroz con pollo fácil y rápido en Thermomix, ideal para comidas familiares entre semana.

Ingredientes recomendados

Para preparar un buen arroz con pollo al estilo casero con Thermomix, necesitarás pollo troceado, puede ser pechuga o contramuslos, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, tomate triturado, caldo de pollo, arroz redondo y un poco de aceite de oliva. También puedes añadir guisantes, zanahoria o especias como pimentón y cúrcuma para darle más color.

La Thermomix te permitirá controlar cada paso. Igual que cuando montas Claras a punto de nieve Thermomix o cuando aprendes Cómo hacer yogur en Thermomix, sucede lo mismo con este guiso: seguir el orden correcto marca la diferencia.

Preparación paso a paso

Si buscas una guía para hacer arroz con pollo en Thermomix, empieza picando las verduras en el vaso. Añade luego un chorrito de aceite y sofríe, aprovechando la potencia del robot para extraer todo el aroma. A continuación, incorpora el pollo y deja que se dore ligeramente. Da el punto de sal que te guste para el plato.

Después, agrega el tomate, las especias y el arroz. Bastan unos segundos a velocidad baja para mezclar bien antes de verter el caldo. Programa el tiempo necesario para cocer el arroz y deja que la Thermomix haga el resto. Este proceso garantiza un arroz con pollo jugoso usando Thermomix, ya que el robot controla la temperatura de manera precisa.

Una vez terminado, deja reposar unos minutos dentro del vaso para que los sabores se asienten. Este descanso final es clave para conseguir un arroz más suelto y aromático.

Consejos y variaciones

Puedes personalizar esta receta como más te guste. Si prefieres un sabor más intenso, sustituye parte del caldo por vino blanco o añade cúrcuma para darle un color dorado. Otra opción es incorporar verduras de temporada o darle un toque más exótico inspirándote en recetas como el Pato estilo cantones Thermomix.

Si deseas acompañar el plato con algo diferente, puedes preparar un postre sencillo como la Masa para crepes sencilla Thermomix o algún dulce casero para completar el menú.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35–40 minutos

Porciones: 4 raciones

Información nutricional: aprox. 520–580 kcal por ración (dependiendo del tipo de pollo y cantidad de aceite)

Tipo de cocina: Mediterránea / casera

Tipo de comida: Plato principal / comida familiar