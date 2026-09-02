Alubias blancas con almejas: receta tradicional llena de sabor

Hay combinaciones en la cocina tradicional que parecen imposibles sobre el papel hasta que un día las pruebas y entiendes por qué llevan décadas triunfando en las mesas de la costa. Unir la melosidad de la legumbre blanca con la potencia yodada de los bivalvos frescos es pura magia de puchero. Este plato exige atención al detalle, desde elegir una buena materia prima hasta clavar el punto de apertura de las conchas. No hace falta complicarse con artificios extraños; el secreto descansa en el chup-chup paciente y en un sofrito limpio que deje todo el protagonismo a los sabores del mar y de la tierra.

Ingredientes

400 gramos de alubias blancas secas (tipo faba o ganxet)

500 gramos de almejas frescas (de carril o babosa)

1 cebolla chalota o una cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco seco de calidad

1 cucharadita de harina de trigo fina

1 cucharadita de pimentón dulce

Unas ramas de perejil fresco

Aceite de oliva virgen extra y sal fina

Cómo hacer alubias blancas con almejas paso a paso

Sumerge las alubias en agua fría la víspera, permitiendo que repose la legumbre durante unas doce horas para ablandar su estructura interior. Si prefieres arrancar desde cero controlando cada detalle del fuego, puedes seguir las pautas tradicionales para cocer alubias blancas con suavidad en una cazuela amplia hasta que queden tiernas. Pon las almejas en un cuenco amplio con abundante agua fría y sal gorda durante un par de horas antes de empezar, asegurándote de que escupan cualquier resto de arena. Pica la cebolla y los ajos muy fino, pochándolos en una cazuela baja con un buen fondo de aceite de oliva hasta que se vuelvan transparentes. Añade la cucharadita de harina y el pimentón dulce al sofrito, removiendo con energía durante unos segundos para que pierdan el gusto a crudo sin llegar a quemarse. Vierte el vino blanco, deja que el alcohol se evapore por completo y añade las alubias ya cocidas junto con un poco de su caldo de cocción. Incorpora las almejas escurridas, tapa la cazuela y mantén el fuego alegre un par de minutos hasta que todas las valvas se abran por efecto del calor. Espolvorea perejil picado por encima, rectifica de sal y aparta del fuego, dejando reposar el guiso diez minutos antes de servirlo bien caliente.

Trucos para que salga perfecto

El mayor temor al cocinar este tipo de platos es encontrarse con restos molestos de arena en el plato final. Para evitarlo, un buen truco consiste en colocar las almejas sobre un colador dentro del bol con agua, de modo que la suciedad caiga al fondo y no vuelva a ser absorbida por el molusco.

Si un día vas con el tiempo justo y no has podido planificar el remojo de la víspera, puedes inspirarte en la popular receta de alubias de bote con almejas arguiñano, que resuelve el plato en pocos minutos manteniendo un nivel de sabor sobresaliente. Asimismo, si en otra ocasión te apetece una variante más ligera o de aprovechamiento verde, puedes echar un vistazo a las sabrosas alubias blancas con verduras arguiñano para enriquecer tu recetario diario.

Variantes de la receta

Aunque la versión marinera clásica con ajo, vino y perejil es intocable, la geografía de los pucheros admite interesantes adaptaciones según los gustos de casa. Hay quien añade unas hebras de azafrán disueltas en un poco de caldo tibio para regalar al plato un tono dorado y un aroma muy característico.

Con qué acompañar alubias blancas con almejas

Al tratarse de una receta contundente y con un caldo extraordinario, el mejor acompañamiento posible es una buena hogaza de pan de masa madre con corteza crujiente. Mojar miga en ese fondo marino ligado con el almidón de la legumbre es casi una obligación ineludible. También le sienta de maravilla una copa bien fría del mismo vino blanco que hayas empleado para cocinar las almejas, creando un maridaje redondo sobre la mesa.

Cómo conservar alubias blancas con almejas

Los platos de cuchara que llevan marisco fresco no se llevan especialmente bien con el paso de los días en la nevera, ya que las almejas tienden a endurecerse. Si te sobra alguna ración, guárdala en un recipiente hermético y consúmela en un plazo máximo de veinticuatro horas, recalentándola a fuego muy suave sin dejar que hierva de golpe.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos (más el remojo previo de la legumbre)

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Española tradicional / Marinera de costa

Tipo de comida: Almuerzo principal de cuchara

Información nutricional: Aproximadamente 385 kilocalorías por ración.