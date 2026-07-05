Alioli en Thermomix: receta fácil, cremosa y sin que se corte

Preparar alioli en Thermomix tiene una ventaja evidente: la máquina mantiene una velocidad constante mientras el aceite se incorpora poco a poco. Ese control, que a mano exige bastante paciencia y cierta práctica con el mortero, facilita conseguir una salsa ligada, brillante y con una textura muy cremosa.

Conviene aclarar una cuestión antes de empezar. El alioli tradicional se prepara únicamente con ajo, aceite y sal, y se emulsiona lentamente. La versión con huevo, muy habitual en casa y en muchos bares, se parece más a una mayonesa de ajo. Es más rápida, suave y sencilla de montar en Thermomix. Esta es la receta que vamos a preparar como base.

Ingredientes para hacer alioli en Thermomix

Para unas 6 porciones necesitas 1 huevo mediano, 1 o 2 dientes de ajo, 250 g de aceite de girasol o aceite de oliva suave, una cucharadita de zumo de limón y una pizca de sal.

Cómo hacer alioli en Thermomix paso a paso

Pela los ajos y retira el germen interior si quieres un sabor menos agresivo. Ponlos en el vaso de la Thermomix junto con el huevo, la sal y el zumo de limón. Tritura durante 10 segundos a velocidad 5. Baja los restos de las paredes con la espátula y programa 3 minutos a velocidad 4, sin temperatura. Coloca el cubilete en la tapa y vierte el aceite muy despacio sobre ella. La propia forma de la tapa hará que caiga al interior en un hilo fino. Cuando termine el tiempo, comprueba la consistencia. El alioli debe quedar uniforme y espeso. Si lo prefieres más firme, puedes continuar unos segundos a velocidad 4 mientras añades una pequeña cantidad adicional de aceite.

Trucos para que no se corte

La temperatura de los ingredientes influye más de lo que parece. Lo ideal es que el huevo y el aceite estén a una temperatura similar. Sacar el huevo de la nevera unos minutos antes suele ayudar.

El aceite nunca debe caer de golpe. Una incorporación lenta permite que la emulsión se forme de manera estable. En Thermomix, verterlo sobre la tapa con el cubilete puesto es un método sencillo y bastante fiable.

¿Se ha cortado? No lo tires. Retira la mezcla del vaso, añade un huevo nuevo y programa velocidad 4. Incorpora poco a poco el alioli cortado como si fuera el aceite. En muchos casos vuelve a ligar sin problemas.

Para conseguir más espesor, añade algo más de aceite en hilo fino. Eso sí, hazlo gradualmente: una salsa demasiado densa también puede resultar pesada.

Variantes del alioli

Alioli tradicional

Lleva ajo, aceite de oliva y sal. No contiene huevo. Su sabor es intenso y su elaboración requiere una emulsión paciente. La Thermomix puede ayudar a triturar y mezclar, aunque la textura suele ser distinta a la del alioli trabajado lentamente en mortero.

Alioli con leche

Sustituye el huevo por leche entera. Una proporción práctica es una parte de leche por dos de aceite. Tiene un sabor suave y resulta interesante cuando se quiere evitar el huevo crudo.

Alioli de ajo asado

Los ajos asados aportan un matiz dulce y mucho menos picante. Basta con sustituir el ajo crudo por dos o tres dientes asados. Es una variante especialmente buena para carnes, verduras y patatas.

Cómo conservar el alioli

Guarda el alioli casero en un recipiente limpio, hermético y dentro de la nevera. Si lleva huevo crudo, lo recomendable es consumirlo en un máximo de 24 horas. Evita dejarlo a temperatura ambiente durante periodos prolongados, especialmente en verano.

Utiliza siempre una cuchara limpia al servirlo. Parece un detalle menor, pero ayuda a reducir la contaminación de la salsa y evita que se deteriore antes de tiempo.

Errores frecuentes

Uno de los fallos más habituales es añadir el aceite demasiado rápido. También puede dar problemas utilizar un huevo muy frío junto con aceite a temperatura ambiente.

Otro error consiste en excederse con el ajo. En crudo tiene un sabor potente que continúa desarrollándose después de preparar la salsa. Si tienes dudas, empieza con un solo diente. Siempre es más fácil intensificar el alioli que corregir uno excesivamente fuerte.

Preguntas frecuentes sobre el alioli en Thermomix

¿Por qué se corta?

Normalmente porque el aceite se incorpora demasiado deprisa o existe una diferencia notable de temperatura entre los ingredientes. La emulsión no consigue estabilizarse y la grasa se separa.

¿Cuánto dura en la nevera?

El alioli con huevo crudo debe consumirse preferiblemente en 24 horas y mantenerse siempre refrigerado. Las versiones sin huevo pueden durar algo más, aunque conviene revisar su olor y aspecto antes de servirlas.

¿Se puede congelar?

No es recomendable. Al descongelarse, la emulsión suele romperse y el alioli pierde su textura cremosa. Preparar una cantidad menor ofrece mejores resultados.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Porciones: 6.

Información nutricional: aproximadamente 2.050 kcal en total y unas 340 kcal por porción. Los valores pueden variar según el aceite utilizado y la cantidad servida.

Tipo de cocina: mediterránea y española.

Tipo de comida: salsa o acompañamiento.