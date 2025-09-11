Adiós a los platos aceitosos: el truco para que tus rebozados queden crujientes y no se deshagan

Hay un truco para que tus rebozados queden crujientes que quizás te sorprenderá más de la cuenta, le dirás adiós a los platos aceitosos. La realidad es que estamos ante una serie de novedades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estas jornadas que tenemos por delante. Hay una manera de conseguir que nuestros rebozados nos queden crujientes y que quizás acabará siendo lo que nos afectará de lleno.

En estos días en los que cuidamos al máximo cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder, es tan importante la base, como el propio rebozado. Esos calamares frescos que nos han costado un buen dinero, o esas croquetas que hemos hecho pensando en aprovechar al máximo la comida de nuestra casa, pueden tener los días contados o en este caso, disponer de una serie de novedades que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Es hora de decirles adiós a los platos aceitosos, para abrazar de una vez por todas unas recetas de esas que impresionan a simple vista. Si quieres crear la tapa definitiva en tu casa, toma nota de este truco.

Los platos ya no quedarán aceitosos

La realidad es que este tipo de platos que tenemos en casa pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación del todo diferente que puede convertirse en el fin de un esfuerzo continuado.

Imaginar ese pescado fresco que hemos podido descubrir en primera persona en la pescadería, nos lo han limpiado con cuidado y dejado listo para el rebozado. Sólo nos quedará empezar a preparar un rebozado que puede tirar por tierra nuestras buenas intenciones.

Podemos tener una buena base, un producto de primera calidad con el que trabajar, ese rebozado espectacular que pese a estar hecho con aceite de oliva puede ser una auténtica pesadilla.

Con este truco descubriremos lo mejor de un tipo de ingrediente que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es momento de aprovechar al máximo determinados detalles que pueden acabar siendo los que nos conviertan en chef profesional o nos alejen de ese acabado aceitoso que no deseamos.

Este es el truco para que tus rebozados queden crujientes y no se deshagan

No se van a deshacer los rebozados con un truco que te ayudará a acabar obteniendo el mejor resultado posible. Un buen aliado de cualquier rebozado, ya sea de carne, pescado o verduras, es un cambio sutil en la harina que usamos.

Tenemos dos opciones más competitivas que la harina de todo uso. Una buena manera de acabar consiguiendo un extra de buenas sensaciones. Por lo que, habrá llegado el momento de cambiar la harina de trigo por la de maíz o arroz. La maicena quedará más crujiente, al igual que la de arroz, que absorberá menos aceite y ayudará a crear esa capa por encima del alimento que nos asegura el punto crujiente que queremos.

Te proponemos una receta de bacalao rebozado para que puedas poner en práctica este tipo de trucos que cambiarán para siempre tu forma de cocinar:

Ingredientes:

2 lomos de bacalao

2 huevos

200 gr de harina

½ vaso de cerveza

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Elaboración:

Lavamos el bacalao bajo un buen chorrito de agua. Le quitamos la piel y si ha quedado alguna espina, la retiramos. Secamos el bacalao con un poco de papel absorbente, de esta manera estará preparado para cocinarse o rebozarse. Podemos cocinar trozos enteros o más pequeños. La única diferencia será el factor tiempo, tardarán menos en estar listos. Dependiendo del tipo de comida, si es un tipo tapas, para dos o para la familia, podemos optar por cortar los lomos de bacalao o cocinarlos enteros Cortado en tiras o entero, salpimentamos el bacalao. Podemos ponerle un aroma a limón, con un poco de zumo o la ralladura de la cáscara. Seguimos con el rebozado, en un bol batimos los huevos. Los salpimentamos al gusto. El bol debe ser lo suficientemente grande para que se puedan poner los trocitos o el trozo de bacalao. De no ser así, podemos poner los huevos en un plato para que se pueda rebozar mucho mejor el bacalao que tenemos listo. Añadimos la harina batimos hasta que nos quede una masa, aligeraremos esta combinación con el ingrediente secreto. La cerveza combina muy bien en todo tipo de rebozados. Ayudará a que queden más esponjosos y le dará un toque digno de un restaurante casero. Otro de los secretos de los profesionales del rebozado es dejar que esta combinación de harina, cerveza y huevo repose. Con unos 15 minutos conseguiremos que esté listo para la acción. No deberemos tener prisa para cocinar esta maravilla, los rebozados, son sencillos, pero para que queden bien se debe invertir tiempo. Continuamos preparando la sartén con el aceite. Para que se reboce correctamente y no se nos deshaga el pescado en la sartén, el aceite deberá estar muy caliente. Cuando tenemos el aceite muy caliente, será el momento de rebozarlos. Cada trozo de bacalao lo vamos a rebozar, deberá quedar perfectamente cubierto, podemos hacer un doble rebozado. Freímos los trozos o el bacalao hasta que esté dorado. Conseguiremos de esta manera que nos quede un plato de picoteo perfecto con el mínimo esfuerzo posible. Cada trocito tardará unos 4 minutos, dependiendo de lo grueso que sea el bacalao en estar listo. No debemos tener nada de prisa, admiramos el acabado de este rebozado.

Colocamos los trozos de bacalao encima de un poco de papel de cocina absorbente para que elimine el exceso de aceite.