La tortilla de patatas con ajo más buscada: la versión de Martín Berasategui con su inconfundible toque Michelin

La versión de tortilla de patatas con ajo más buscada es la que ha creado Martín Berasategui con su inconfundible toque Michelin. Tenemos por delante una serie de peculiaridades que debemos tener en consideración cuando nos ponemos frente a uno de los platos más buscados de nuestra cocina, la deliciosa tortilla de patatas. Podemos descubrir lo mejor de un plato de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos harán disfrutar al máximo de estos ingredientes que son buenos básicos.

Para preparar una simple tortilla de patatas, podremos descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes que es muy simple y estará de vicio en un abrir y cerrar de ojos. Sólo necesitamos apostar por una mezcla inconfundible de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada elemento acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Llega un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta receta de Martín Berasategui es realmente espectacular en todos los sentidos.

La versión de Martín Berasategui con su inconfundible toque Michelin

Un inconfundible toque Michelin tienen los platos de uno de los chef que más estrellas acumula del mundo, Martín Berasategui. Todo un genio de la cocina que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Un simple ingrediente de más en esta mezcla de sabores increíble que es nuestra tortilla de patatas, puede acabar siendo suficiente para conseguir una mezcla impresionante de sabores y de textura. Berasategui nos demuestra que con una simple buena base de ingredientes y un toque especial, podemos conseguir lo imposible.

Darle esa chispa a la simple tortilla con patatas y un toque de cebolla que buscamos. Podremos conseguir el mejor aliado de una combinación de ingredientes espectaculares. Es momento de poner en práctica una mezcla espectacular que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

En esta tortilla de patatas es una de esas recetas que siempre quedan bien y nos sacarán de más de un apuro. Es importante conocer este tipo de elementos que pueden ser claves, una receta barata y deliciosa nos estará esperando.

Esta es la tortilla de patatas con ajo más buscada

Una buena tortilla de patatas con el toque de ajo puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a un plato tradicional que cobra un cierto protagonismo y que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, en estos días en los que queremos un plus de buenas sensaciones y de sabor.

Ingredientes:

250 g de aceite de oliva virgen extra

200 g de cebolleta picada

70 g de pimiento verde picado

3 dientes de ajo picados

620 g de patatas peladas y cortadas en dados

7 huevos frescos

Sal

Elaboración:

Colocar en una sartén amplia el aceite y encender el fuego a máxima potencia, de forma que el aceite se caliente rápidamente. Una vez que vemos que está muy caliente, añadimos la cebolleta picada, el pimiento, el ajo y la patata, dando vueltas rápidamente con una espumadera de forma que los ingredientes se mezclen perfectamente. Bajamos el fuego a media potencia y dejamos que el conjunto se cocine unos 30 minutos, sin dejar de dar vueltas cuando veamos que la verdura se va haciendo. Pasados, escurrimos el aceite, volcando el conjunto sobre un colador o retirando la verdura pochada de la sartén con ayuda de una espumadera. Reservamos parte del aceite con el que cuajaremos la tortilla y limpiamos con un papel absorbente la sartén, para utilizarla más tarde. Cascar los huevos en un bol y batirlos, sazonando a conciencia. Añadimos al huevo la verdura pochada escurrida. Ponemos la sartén de nuevo al fuego fuerte, con unas gotas de aceite del que utilizamos anteriormente para hacer las patatas. Echamos el batido de huevos y verdura de forma que haga una costra crujiente y movemos la sartén en círculos para que no se adhiera al fondo. Pasados unos 30 segundos, damos la vuelta a la tortilla con ayuda de un plato y la cuajamos por el otro lado, habiendo añadido nuevamente unas gotas más de aceite y calentado bien la sartén. Por último, volcamos la tortilla sobre un plato y la servimos acompañada de una ensalada verde.

Esta receta tiene el truco de poner sal a las patatas cuando las tenemos cocinadas a la hora de mezclarlas con el huevo, además de este ingrediente especial, el ajo que nos dará el sabor que necesitamos para potenciar esta receta de lo más española.