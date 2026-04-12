Tofu en airfryer: receta fácil y crujiente con mucho sabor
Tofu en airfryer fácil y crujiente, una receta saludable llena de sabor ideal como alternativa vegetal rápida.
El tofu en airfryer se ha convertido en una de esas recetas que sorprenden. Mucha gente piensa que el tofu es soso o aburrido… hasta que lo prueba bien hecho. Y aquí está la clave: textura crujiente por fuera, tierno por dentro y con sabor de verdad.
No tiene misterio, pero sí algunos trucos que marcan la diferencia.
Ingredientes básicos
Aquí puedes ajustar sabores. Si te gusta más intenso, añade un poco de jengibre o incluso un toque picante.
Preparación paso a paso
- Primero, el tofu. Hay que escurrirlo bien. Cuanto menos agua tenga, más crujiente quedará. Puedes envolverlo en papel de cocina y ponerle peso encima unos minutos.
- A continuación, córtalo en cubos, tiras o incluso triángulos. Da igual. Solo intenta que sean más o menos del mismo tamaño.
- Después, mezcla el tofu con la soja, las especias y la maicena. Remueve con cuidado para que no se rompa. La maicena es lo que ayuda a crear esa capa crujiente tan buena.
- Coloca el tofu en la airfryer sin amontonarlo. Si tienes una, ya sabes que el aire necesita circular. Cocina a 180 °C durante unos 12–15 minutos. A mitad de tiempo, dale la vuelta o agita la cesta.
Y listo. Crujiente por fuera, jugoso por dentro.
Trucos que marcan la diferencia
No hace falta complicarse, pero sí cuidar detalles.
- El tipo de tofu importa. El firme o extra firme funciona mucho mejor. El blando no queda bien en airfryer.
- Otro punto: no te pases con el aceite. Solo un poco para ayudar al dorado. Si buscas una opción más ligera, puedes hacerlo sin él, aunque perderá algo de textura.
- Y si quieres subir de nivel, prueba a marinar el tofu antes. Con 20–30 minutos ya cambia bastante.
Cómo servirlo
Aquí tienes muchas opciones.
- Puedes usarlo como topping en un bol de arroz, añadirlo a una ensalada o meterlo en wraps. También queda genial con verduras salteadas o incluso como snack con alguna salsa.
Si te gusta experimentar en la cocina, combinarlo con distintas recetas bien condimentadas puede abrirte muchas posibilidades.
Por qué merece la pena
El tofu no solo es versátil, también es una buena fuente de proteína vegetal. Ideal si quieres reducir carne o simplemente variar tu alimentación.
Además, la airfryer hace que todo sea más fácil. Menos aceite, menos lío y resultados bastante consistentes.
Hoy en día, con tantas opciones de cocina saludable, recetas como esta encajan muy bien en el día a día. No necesitas ser experto ni tener ingredientes raros. Solo un poco de práctica y ganas.
Si nunca te ha convencido el tofu, prueba esta versión. De verdad. Puede que cambies de opinión en el primer bocado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10 minutos (más 10–15 de cocción)
Porciones: 2–3 personas
Información nutricional: aprox. 180–220 kcal por ración
Tipo de cocina: saludable / asiática-fusión
Tipo de comida: plato principal o acompañamiento