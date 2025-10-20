Soy chef y estos son los ingredientes que usamos todos y que arruinan la salsa de tomate casera

Una buena salsa de tomate casera es más fácil de preparar si dejamos de usar estos ingredientes que según un chef profesional pueden arruinarla. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que van llegando a nuestras manos y para hacerlo, nada mejor que tener muy claro lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Es hora de tener esta base lista y de saber cómo cocinarla de la mejor forma posible.

Las posibilidades de esta salsa de tomate casera son enormes, en especial, si tenemos en consideración las formas en las que podemos aplicar esta delicia que puede acabar siendo la alternativa que estamos buscando para disfrutar al máximo de estas comidas. Un buen básico que acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Un cambio que sin duda alguna se convertirá en algo realmente sorprendente en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar generando más de una alegría, una buena salsa de tomate no tiene precio.

Los ingredientes que usamos todos

A la hora de preparar una salsa de tomate casera hay una serie de ingredientes que usamos todos y que quizás no son los que necesitaríamos para acabar obteniendo aquello que queremos. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos.

Es hora de saber qué hacemos bien y mal, en esta forma de cocinar que puede darnos más de una alegría inesperada. Son tiempos de aprovechar cada detalle que tenemos en nuestro poder y para poder conseguirlo, los secretos de un chef profesional no van nada mal.

El tomate es un ingrediente principal que tiene sus peculiaridades, siempre debemos cuidar al máximo este elemento. Que sea un tomate nacional ya es algo que podremos empezar a ver llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Es momento de poner sobre la mesa determinados cambios en la elaboración de una salsa que sin duda alguna nos puede acabar quedando mucho mejor de lo que pensábamos, es cuestión de ponerse con ella manos a la obra, de una manera que quizás nos sorprenderá a partir de ahora.

Estos ingredientes arruinan la salsa de tomate

Una buena salsa de tomate puede quedarnos de cine con una serie de elementos que pueden acabar siendo especialmente beneficios, dejando atrás aquellos que perjudican a esta elaboración. El azúcar es uno de los ingredientes que debemos descartar, aunque se usa para conseguir que nos quede una salsa equilibrada, es el enemigo por excelencia de los tomates.

También tocará dejar a un lado esas hierbas secas que acaban siendo hasta molestas, si quieres poner hierbas, busca la frescura de lo natural y hazlo al final del proceso para que no se cocinen en el tomate o darle el toque de color final a la receta que estás creando. Te proponemos una buena receta de salsa de tomate que seguro que te apasionará.

Ingredientes:

1 kilo de tomates maduros

5 dientes de ajo

Un manojo de albahaca fresca

Sal y pimienta negra recién molida

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar una salsa de tomate casera:

Poner a hervir agua en una cacerola grande, para escaldar los tomates. Antes de introducirlos en el agua hirviendo hay que hacerles una incisión en forma de cruz en la base. Cuando el agua hierva meterlos durante 30 segundos. Sacar, dejar enfriar y pelarlos. Cortarlos por la mitad y retirarles las semillas y el líquido. Picar en brunoise los ajos y los tallos y ramitas de albahaca. Reservar las hojas. En una sartén grande, echar cuatro cucharadas de aceite. Echar los ajos, y cuando suelten su primer aroma añadir las ramitas de albahaca. Remover. Cuando el ajo empiece a dorar, incorporar los tomates cortados en trozos relativamente grandes y la mitad de las hojas de albahaca ligeramente picadas. Dejar cocer a fuego muy lento hasta que los tomates comiencen a deshacerse. Con un pasapurés se puede ir aplastando los tomates, de modo que quede una salsa más bien gruesa.

Puedes usar esta salsa para lasañas, canelones, pastas o arroces, es un buen básico que también podrás congelar. La puedes cocinar en grandes cantidades y de esta forma, siempre la tendrás en tu poder, de una manera que te ahorrará mucho más tiempo de lo que te imaginas. Habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar siendo claves en estos días que tenemos por delante.