El secreto del bizcocho más rápido del mundo cabe literalmente en una taza: el mug cake al microondas que se hace en minutos
Toma nota de esta receta de mug cake
La receta que está arrasando en todas las cocinas del mundo se hace en 5 minutos y con ingredientes que ya tienes en casa
El mug cake al microondas que se hace en minutos es el secreto del bizcocho más rápido del mundo que cabe en una taza. Esos días en los que nos apetece algo de dulce, nada mejor para disfrutando de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca.
Un buen postre, un desayuno o ese pequeño capricho que nos queremos dar después de un día duro, todo es posible cuando estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán en unos días cargados de actividad. Un giro radical en el tiempo que puede acabar siendo el que nos hace crear un postre en casi segundos. Cuando no tenemos tiempo para cocinar o simplemente no queremos ensuciar demasiado la cocina este tipo de mug cakes pueden ser esenciales. Este es el bizcocho más rápido del mundo que aprenderás a hacer en un tiempo de récord.
Cabe literalmente en una taza el bizcocho más rápido del mundo
El bizcocho más rápido del mundo que cabe literalmente en una taza puede convertirse en la mejor opción posible para estos días. Será el momento de empezar a pensar en una serie de cambios importantes que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.
Es rápido de conseguir y el resultado realmente sorprenderá a más de uno. Por lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Un cambio radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.
Una manera de crear un postre delicioso de forma individual y con ganas de sorprender. En esencia estaremos ante un dulce de esos que realmente podremos empezar a descubrir con la llegada de un cambio de tendencia a la hora de conseguir un plus de buenas sensaciones. Esta mezcla de sabores con una textura de lo más especial, ideal para degustar con un café o un vaso de leche, nos llega de la mano del bizcocho más revolucionario. Gracias a este mug cake vas a poder descubrir el bizcocho más rápido y delicioso del mundo en una simple taza.
Este es el mejor mug cake en microondas que se hace en minutos
Podemos crear un exquisito mug cake en unos minutos y prácticamente sin hacer nada más que disfrutar de este tipo de dulce. Un postre o un pequeño capricho que nos aportará lo mejor de una receta de esas que impresionan y que pueden convertirse en la mejor opción posible para nuestro día a día. Te proponemos un clásico, una receta de chocolate realmente espectacular que se hace en un abrir y cerrar de ojos.
Ingredientes:
Cómo preparar un mug cake de chocolate saludable
- Para cocinar un buen mug cake nos pondremos manos a la obra con una taza adecuada. La elección del recipiente es casi tan importante como el contenido. La untamos con un poco de aceite para que no se pegue la masa en exceso.
- Preparamos la masa de esta delicia en un bol para comprobar mejor que todos los ingredientes están bien integrados. La taza nos puede eliminar un poco de visibilidad.
- Nos ponemos manos a la obra batiendo bien el huevo. Es el ingrediente que le dará la textura deseada a este bizcocho que no lleva nada de harina.
- Incorporamos la crema de cacahuetes sin dejar de remover. De no tener esta receta podemos utilizar una crema de almendras convencional.
- Continuamos con un imprescindible de cualquier bizcocho, la levadura. Con una cucharada será suficiente para que nos quede un resultado esponjoso y delicioso.
- Le daremos el dulzor que necesita con Stevia. Podemos sustituirla por otros edulcorantes, miel, sirope de agave o incluso por azúcar, el integral siempre será más saludable.
- Llega el momento de la estrella del bizcocho un poco de cacao en polvo. Con una cucharada es suficiente, aunque podemos ponerle dos perfectamente.
- Incorporamos el sabor avainillado con una cucharada de esencia de vainilla. Mezclamos todo bien y colocamos en la taza.
- Encendemos a máxima potencia durante un minuto o minuto y segundos, dependiendo del tipo de microondas puede necesitar unos segundos de más. Comprobamos el resultado, esperamos a que se enfríe un poco para desmoldarlo.
- Si queremos cocinarlo al horno, ponemos esta mezcla en un molde y lo encendemos a 200º tardará unos 15 minutos en estar listo. De igual forma tendremos un bizcocho de chocolate saludable listo en un abrir y cerrar de ojos.