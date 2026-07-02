La receta que está arrasando en todas las cocinas del mundo se hace en 5 minutos y con ingredientes que ya tienes en casa

En todas las cocinas del mundo esta receta está arrasando, se hace en 5 minutos con ingredientes que ya tienes en casa. Con tiempo para cocinar podremos empezar a descubrir la esencia de un postre que desde el siglo pasado es uno de los clásicos de toda la vida. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica. Una manera de descubrir la esencia de esta mezcla de ingredientes que puede acabar generando un dulce excepcional.

Esta receta puede acabar siendo la mejor opción que acabará marcando las cenas y comidas de más de uno. Una combinación esencial que se convertirá en nuestra mejor opción posible, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Un buen postre puede ser el final perfecto para una cena o comida posible que pudiera acabar siendo la mejor opción posible para estos días. Es hora de descubrir lo que será en estos días en los que realmente nos apetece un buen postre de esos que no se olvidan. Este clásico es el que nunca se olvida, es delicioso.

Está arrasando en todas las cocinas del mundo

Todas las cocinas del mundo hacen este postre que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es momento de apostar por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Volvemos a los clásicos y lo hacemos de tal forma que conseguiremos un buen básico que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en cuenta. Estos días en los que conseguiremos un buen básico que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Esta tarta de galletas que en su día se convirtió en nuestro mejor postre casero. Era fácil de hacer, pedía colaboración familiar y era perfecto para mantener entretenidos a pequeños y no tan pequeños. Nuestros mejores recuerdos de la infancia están relacionados con un tipo de postres y de comidas que realmente no son tan complicados de hacer.

Un buen básico que quizás sin duda alguna, podemos volver a hacer y convertirlo en una realidad en estas cocinas que vuelven al pasado. Una mezcla de ingredientes que pueden acabar llegando a nuestro día a día de la mejor manera posible.

Se hace en 5 minutos con ingredientes que ya tienes en casa

Ya tienes en casa unos ingredientes esenciales para conseguir un postre de esos que impresionan. Vas a poder hacer realidad un cambio de tendencia que sin duda alguna podremos empezar a crear de una forma muy diferente. Una receta que aprovecha ingredientes, pero que potencia un trabajo en equipo y una colaboración de todos. No necesita horno y puede ayudarnos a descubrir lo mejor de este postre que ha traspasado fronteras.

Ingredientes:

2 sobres de preparado para natillas

1 litro de leche

3 cucharadas soperas de azúcar

200 ml de nata para montar

250 gr de chocolate en tableta

40 gr de mantequilla sin sal

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de canela

3 paquetes de galletas tostadas rectangulares o cuadradas

1 litro de leche para mojar las galletas

Cómo preparar una tarta de galletas, chocolate y natillas