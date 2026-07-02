La receta que está arrasando en todas las cocinas del mundo se hace en 5 minutos y con ingredientes que ya tienes en casa
Toma nota de esta receta de postre espectacular y fácil de preparar
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En todas las cocinas del mundo esta receta está arrasando, se hace en 5 minutos con ingredientes que ya tienes en casa. Con tiempo para cocinar podremos empezar a descubrir la esencia de un postre que desde el siglo pasado es uno de los clásicos de toda la vida. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica. Una manera de descubrir la esencia de esta mezcla de ingredientes que puede acabar generando un dulce excepcional.
Esta receta puede acabar siendo la mejor opción que acabará marcando las cenas y comidas de más de uno. Una combinación esencial que se convertirá en nuestra mejor opción posible, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Un buen postre puede ser el final perfecto para una cena o comida posible que pudiera acabar siendo la mejor opción posible para estos días. Es hora de descubrir lo que será en estos días en los que realmente nos apetece un buen postre de esos que no se olvidan. Este clásico es el que nunca se olvida, es delicioso.
Está arrasando en todas las cocinas del mundo
Todas las cocinas del mundo hacen este postre que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es momento de apostar por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.
Volvemos a los clásicos y lo hacemos de tal forma que conseguiremos un buen básico que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en cuenta. Estos días en los que conseguiremos un buen básico que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración.
Esta tarta de galletas que en su día se convirtió en nuestro mejor postre casero. Era fácil de hacer, pedía colaboración familiar y era perfecto para mantener entretenidos a pequeños y no tan pequeños. Nuestros mejores recuerdos de la infancia están relacionados con un tipo de postres y de comidas que realmente no son tan complicados de hacer.
Un buen básico que quizás sin duda alguna, podemos volver a hacer y convertirlo en una realidad en estas cocinas que vuelven al pasado. Una mezcla de ingredientes que pueden acabar llegando a nuestro día a día de la mejor manera posible.
Se hace en 5 minutos con ingredientes que ya tienes en casa
Ya tienes en casa unos ingredientes esenciales para conseguir un postre de esos que impresionan. Vas a poder hacer realidad un cambio de tendencia que sin duda alguna podremos empezar a crear de una forma muy diferente. Una receta que aprovecha ingredientes, pero que potencia un trabajo en equipo y una colaboración de todos. No necesita horno y puede ayudarnos a descubrir lo mejor de este postre que ha traspasado fronteras.
Ingredientes:
Cómo preparar una tarta de galletas, chocolate y natillas
- Empezamos esta clásica tarta haciendo las natillas. Lo más rápido es hacerlas con un preparado de calidad, en esencia este postre se caracterizaba por invertir poco tiempo en tenerlo listo.
- Ponemos el litro de leche en el fuego para hacer las natillas, con el azúcar. Esperamos que se caliente y disuelva bien, incorporamos el preparado sin dejar de remover hasta que tengan la textura y consistencia adecuada.
- Seguimos con el chocolate, antes que las natillas se queden demasiado frías para poder trabajar con ellas. Ponemos la nata en un cazo, cuando hierva le añadimos la tableta de chocolate troceada y un poco de mantequilla. Hay variantes que utilizan chocolate a la taza, igualmente quedaría bien, aunque debemos espesarlo añadiendo menos cantidad de leche.
- Pasamos a montar la tarta una vez tenemos estos dos ingredientes listos. En un molde desmontable rectangular, vamos colocando la base de galletas, las iremos mojando en leche para que nos quede una tarta más suave.
- Encima pondremos una primera capa de natillas. Volvemos a repetir el proceso con las galletas y encima, ponemos el chocolate. Podemos hacer las capas que queramos siempre y cuando la parte superior sea de chocolate.
- Una vez tenemos la tarta montada la pondremos en la nevera para que se enfríe y coja consistencia. Para darle un punto extra, podemos ponerle por encima unos frutos secos picados, quedará impresionante.
- Atrévete a descubrir una receta de esas que realmente funcionan y pueden convertirse en la mejor opción posible en estos días en los que tenemos un buen plan casero por delante. Fresquita de la nevera está de vicio.