Hay recetas que sorprenden por su complejidad y otras que lo hacen precisamente por lo contrario. El sándwich coreano de huevo cremoso pertenece claramente al segundo grupo. A simple vista parece una combinación muy básica de pan, huevos y algunas salsas, pero basta probarlo una vez para entender por qué se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la comida callejera surcoreana.

Su popularidad no nació por casualidad. Este sándwich consigue algo que no siempre es fácil: transformar ingredientes cotidianos en una experiencia realmente apetecible. La mezcla de texturas juega un papel fundamental. Por un lado está el pan tostado, ligeramente crujiente por fuera y tierno en el interior. Por otro, un relleno de huevo increíblemente suave que prácticamente se deshace en la boca.

En Corea los sirven en establecimientos especializados, acompañados de queso fundido, verduras, jamón, etc.

El secreto está en el huevo

Si hay un elemento que marca la diferencia en esta receta, es la forma de cocinar los huevos. No se trata de preparar una tortilla ni unos huevos revueltos tradicionales. El objetivo es conseguir una textura mucho más delicada, húmeda y aireada.

Para lograrlo conviene cocinarlos a fuego suave y removerlos constantemente. Es un proceso sencillo, pero requiere algo de paciencia. Poco a poco empiezan a formarse pequeños pliegues tiernos que conservan toda la humedad. El resultado final debe ser cremoso, nunca seco.

Ese punto exacto es lo que convierte un sándwich corriente en algo bastante especial. Cuando el huevo mantiene su jugosidad, cada bocado resulta mucho más agradable y equilibrado.

Un pan sencillo que también tiene importancia

Aunque el protagonismo suele recaer en el relleno, el pan merece bastante atención. Tradicionalmente se utiliza pan de molde grueso, capaz de sostener el huevo sin perder su estructura.

Antes de montar el sándwich, las rebanadas se tuestan ligeramente y se untan con mantequilla. No hace falta excederse. Basta con conseguir una superficie dorada y ligeramente crujiente.

Otros toques

La mayonesa aporta cremosidad y riqueza, mientras que una pequeña cantidad de azúcar o alguna salsa ligeramente dulce genera un contraste muy característico de numerosos desayunos coreanos. Lejos de resultar empalagoso, ese equilibrio ayuda a potenciar el sabor del resto de ingredientes.

Es precisamente esa mezcla entre lo dulce, lo salado y lo untuoso lo que hace que mucha gente quiera repetir después del primer bocado.

Hay quienes prefieren añadir una loncha de queso cheddar para conseguir un resultado más contundente. Otros incorporan jamón cocido, bacon crujiente o incluso col rallada para aportar frescura y algo más de textura. También funcionan bien algunas verduras frescas si se busca una versión más ligera.

Lo interesante es que admite cambios sin perder su identidad. El huevo sigue siendo el centro de la receta y el resto de ingredientes simplemente acompañan.

Ingredientes

4 huevos grandes

4 rebanadas de pan de molde grueso

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de azúcar

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Opcional:

2 lonchas de queso cheddar

2 lonchas de jamón cocido

Bacon crujiente

Col rallada o lechuga fina

Preparación

Empieza cascando los huevos en un bol y bátelos hasta que la mezcla quede homogénea. Añade una pizca de sal y un poco de pimienta negra. No hace falta complicarse mucho más. Calienta una sartén antiadherente a fuego suave y derrite una pequeña cantidad de mantequilla. Cuando esté caliente, incorpora los huevos. Aquí conviene tener paciencia. Remueve continuamente con una espátula mientras se cocinan poco a poco. El objetivo no es obtener unos huevos secos ni una tortilla firme. Lo que buscamos son pliegues pequeños, suaves y muy cremosos. Cuando veas que los huevos están cuajados pero todavía conservan humedad, retíralos del fuego. Ese detalle marca una diferencia enorme en el resultado final. Mientras tanto, tuesta las rebanadas de pan hasta que adquieran un tono dorado. Después úntalas ligeramente con la mantequilla restante. El exterior quedará más sabroso y tendrá ese punto crujiente que contrasta tan bien con el relleno. En un recipiente aparte mezcla la mayonesa con el azúcar. Puede sonar extraño si nunca lo has probado, pero aporta ese contraste dulce y salado tan característico de muchos desayunos coreanos. Para montar los sándwiches, reparte el huevo sobre dos rebanadas. Si te apetece una versión más completa, añade queso, jamón o unas tiras de bacón crujiente. Termina con un poco de la salsa de mayonesa y cubre con el resto del pan. Lo ideal es servirlos inmediatamente. Recién hechos es cuando mejor se aprecia la combinación entre el pan caliente, el huevo cremoso y ese ligero toque dulce que hace que cada bocado resulte sorprendentemente apetecible.

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 2 sándwiches

Información nutricional: aproximadamente 550-650 kcal por sándwich (según los ingredientes utilizados)

Tipo de cocina: Coreana

Tipo de comida: Desayuno, brunch o comida rápida casera