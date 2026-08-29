Fabada en olla express: receta rápida y muy fácil

Pocos platos reconfortan tanto en una tarde gris como un buen plato de cuchara humeante, y la fabada asturiana encabeza esa lista de caprichos gastronómicos inevitables. Preparar este clásico en casa suele infundir respeto por culpa de las largas horas de chup-chup tradicional, pero la olla rápida cambia las reglas del juego por completo sin sacrificar ni un ápice de sabor ni la textura mantecosa que define a una buena faba. Las alubias en olla express son una exquisitez.

Ingredientes

500 gramos de alubias blancas grandes (tipo faba asturiana)

1 compango asturiano (1 chorizo, 1 morcilla y un trozo de tocino entreverado)

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce de La Vera

Un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Agua fría (la necesaria para cubrir los ingredientes por completo)

Cómo hacer fabada en olla express paso a paso

Coloca las alubias en un recipiente amplio con abundante agua fría la noche anterior. Deben permanecer en remojo durante al menos doce horas para que recuperen hidratación y se ablanden de manera uniforme. Escurre las alubias y ponlas directamente en el fondo de la olla rápida. Añade el compango entero, el chorizo, la morcilla y el trozo de tocino, junto con la cebolla pelada y entera y los dos dientes de ajo sin picar. Vierte aceite de oliva virgen extra y espolvorea la cucharadita de pimentón dulce por encima. Agrega un toque de sal al gusto. Cubre todo con agua fría, calculando que sobresalga unos dos o tres centímetros por encima de los ingredientes sólidos. Cierra la olla herméticamente y ponla a fuego vivo hasta que coja presión. En cuanto suba la válvula o marque la presión adecuada, baja el fuego al mínimo y deja cocinar durante unos 25 o 30 minutos, un proceso similar al que requiere dominar los tiempos de cocción de las alubias en olla rápida cuando cambias de ingredientes. Apaga el fuego y espera a que la presión baje por completo de manera natural antes de abrir la tapa. Retira con cuidado la cebolla y los ajos si prefieres un caldo más limpio, saca el compango, córtalo en trozos generosos y devuélvelo a la olla para servir bien caliente. Rectifica el toque de sal.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de una fabada memorable reside en no romper las alubias durante la cocción. Evita remover el interior con cucharones de metal mientras hierve; en su lugar, agita la olla con suavidad mediante las asas si necesitas integrar el caldo.

Si notas que la salsa ha quedado demasiado ligera, aplasta un par de alubias contra la pared interior de la olla y mézclalas con el jugo para conseguir una textura espesa y ligada de forma totalmente natural.

Variantes de la receta

Quienes prefieran una versión más ligera o económica pueden sustituir el compango tradicional por carnes magras, un recurso que también se emplea cuando se adapta la carne de res en la olla express según los tiempos de cocción de la carne de res en la olla express. Asimismo, hay quienes incorporan un toque de azafrán en hebras durante el remojo o disfrutan experimentando con carnes de caza al estilo del conejo en olla express para dar un giro de tuerca al guiso de cuchara.

Con qué acompañar fabada

Una hogaza de pan de pueblo con miga densa y corteza crujiente resulta indispensable para recomer el plato hasta el último rincón. Como contraste fresco, una sencilla ensalada de lechuga y cebolleta con un buen vinagre de manzana ayuda a limpiar el paladar entre cucharada y cucharada de este contundente manjar.

Cómo conservar fabada

Este plato gana matices extraordinarios de un día para otro, ya que el reposo asienta los sabores del compango en el caldo. Guárdala en un recipiente hermético dentro de la nevera una vez que se haya enfriado por completo; se conservará en perfecto estado durante tres o cuatro días. Para recalentarla, hazlo a fuego lento en un cazo añadiendo un chorrito de agua si ha espesado demasiado en el frío.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 12 horas de remojo)

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional asturiana / Española

Tipo de comida: Plato principal de cuchara

Calorías totales aproximadas: Unas 650 kcal por ración, dependiendo de la grasa que aporte el compango seleccionado.