La receta de muffins más rápida del mundo se hace en 4 pasos y el resultado no tiene nada que envidiar a ninguna pastelería

Se hace en 4 pasos y el resultado no tiene que envidiar a ninguna pastelería, esta es la receta de muffins más rápida del mundo. Es hora de cuidar lo que comemos y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. En especial cuando descubrimos que hacer postres en casa, es más fácil de lo que parece, con la ayuda de una serie de ingredientes básicos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas que tenemos por delante.

Esta receta es una de las más deliciosas que existen y no es casualidad. La era de los muffins que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal forma que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con la ayuda de una mezcla de ingredientes que pueden ser esenciales y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una novedad en la manera de cocinar que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

No tiene nada que envidiar a ninguna pastelería

Ninguna pastelería tendrá que envidiar este tipo de madalena que se ha convertido en tendencia. Es hora de saber qué es lo que podremos empezar a descubrir de la mano de una combinación básica que puede acabar siendo el mejor aliado del sabor que tenemos por delante.

Es hora de aprovechar este pequeño gesto que puede acabar siendo el que nos lleve a crear el buen aliado de una cena o comida, en la que necesitamos un postre de los que impresionarán. Con una taza de café o con un chocolate, este tipo de dulces caseros es lo que mejor que podemos tener en nuestro poder.

Un muffin que acabará siendo el que cocinemos una y otra vez para descubrir esta manera de crear un bocado digno de una pastelería casera en casa. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una mezcla sencilla que además nos dará la opción de congelar estos muffins para tenerlos como recién hechos en el desayuno. Esta receta guárdala bien porque acabará siendo la que nos dará el secreto de una comida de esas que no se olvidan.

La receta de muffins más rápida del mundo se hace en 4 pasos

Se hace en 4 pasos la receta de muffins más rápida del mundo, una opción que nos permitirá traer a la mesa un bizcochito de esos que impresionan y que puede acabar siendo la mejor opción posible para una apuesta casera y deliciosa de postre o dulce para picar entre horas.

Ingredientes:

250 gr de harina de trigo

170 ml de leche entera

1 cucharada de levadura

1 cucharada de azúcar

25 gr de mantequilla

1 cucharada de aceite vegetal

1 cucharada de harina de maíz

5 gr de sal

Preparación:

El primer paso es hervir la leche y después dejarla enfriar. Mezcla en un vaso la leche con la levadura y una cucharada rasa de azúcar. Espera que la levadura se active durante unos 10 minutos. Vierte la leche con levadura en un bol y tamiza los ingredientes secos: la harina, el azúcar y la sal. Usa una cuchara para integrar todos los ingredientes. Incorpora el aceite vegetal y sigue mezclando. A continuación, espolvorea solo un poco de harina de trigo en una superficie plana y comienza a amasar. Al cabo de los primeros 3-4 minutos amasando, añade la mantequilla (a temperatura ambiente) y continúa durante unos 5 minutos más. En este punto, reserva la masa en un bol y cubre con papel film. Deja reposar durante 1 hora. Busca un lugar seco y lejos del frío. Después de ese tiempo, saca la masa del bol y estira con un rodillo hasta conseguir, más o menos, 1 centímetro y medio de grosor. Usa un cortador circular, con la medida de tu preferencia y comienza a cortar. Repite hasta usar toda la masa. El siguiente paso es untar por cada lado los panecillos y cubre nuevamente con papel film para que crezcan un poco más. En torno a 20 minutos después, vierte un chorrito de aceite en una sartén. Apenas úntalo para que los muffins no se adhieran.

Coloca dos o tres muffins y cocina durante 6 minutos por cada lado. Y listo.

Puedes incluir algunas variantes a este delicioso postre, con un toque de sabor a chocolate o un aire a coco que podría acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Un toque de alegría con esta madalena casera puede ser la mejor opción posible.