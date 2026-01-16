La receta favorita de Vicky Martín Berrocal que puedes hacer en tu casa con sólo cuatro ingredientes

En más de una ocasión, Vicky Martín Berrocal ha demostrado que no concibe la cocina como una simple rutina diaria, sino que le gusta disfrutar de los sabores y la textura de los alimentos. La diseñadora y empresaria andaluza apuesta por platos sencillos, elaborados sin técnicas complejas, en los que los productos de calidad se convierten en protagonistas. En este contexto, recientemente ha compartido en Instagram una receta con sólo cuatro ingredientes muy fácil de preparar: garbanzos especiados con huevo, setas y calabazas.

Un plato muy sabroso, perfecto tanto para comer entre semana como para sorprender a los invitados durante una comida con familia o amigos. Una propuesta que invita a ir un paso más allá de la receta de garbanzos tradicional y apostar por un nuevo enfoque, pero sin perder la esencia de la cocina de siempre.

Garbanzos especiados con huevo, setas y calabaza

Los garbanzos son ricos en minerales esenciales, fibra y proteína vegetal, mientras que el huevo aporta proteínas de alto valor biológico, esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Por su parte, las setas aportan textura y sabor, y la calabaza tiene un alto contenido en vitaminas y antioxidantes. ¿El resultado? Un plato que demuestra que comer bien se puede convertir en una experiencia memorable llena de sabor y creatividad.

Desde su publicación, esta receta se haya hecho viral en redes sociales como Instagram, en línea con el auge de una cocina más consciente y saludable. Además, se puede adaptar a distintos gustos y necesidades, algo que muchos usuarios han agradecido en los comentarios. Si bien es cierto que Vickey Martín Berrocal no es experta en nutrición, sí comparte lo que le gusta comer y de qué manera se cuida en su día a día. Y precisamente esa cercanía es la que ha hecho que este plato sea uno de los más compartidos.

Una propuesta sencilla, sin grandes pretensiones, que se puede preparar en casa sin. Las setas y la calabaza aportan equilibrio y ligereza, haciendo que el plato sea más digestivo. Teniendo todo esto en cuenta, la receta se ha ganado un hueco en muchas cocinas gracias a su valor nutricional y a su atractivo visual.

Receta para 4 personas

«Además de su riqueza en proteínas, las legumbres tienen un alto contenido en fibra, la cual ayuda a mantener niveles normales de glucosa en sangre. También contienen minerales (calcio, hierro y magnesio), vitaminas del grupo B, sobre todo la tiamina, que contribuye al funcionamiento normal del corazón, y abundantes hidratos de carbono (en torno al 55%)».

Ingredientes

200 gramos de garbanzos

8 setas

1 huevo

100 gramos de calabaza

1 cucharadita de Aceite de Oliva Virgen Extra

1 pizca de sal

Ingredientes para el especiado de los garbanzos

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de Aceite de Oliva Virgen Extra

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta

1 cucharadita de curry en polvo

1 pizca de canela

1 pizca de comino en polvo

Elaboración

Corta los 100 gramos de calabaza en trozos pequeños. Pincélala con aceite de oliva y colócala sobre una bandeja apta para horno forrada con papel sulfurizado. Hornea a una temperatura de 180ºC durante 20 minutos. Mientras la calabaza está en el horno, aprovecha para preparar los garbanzos. Vierte un chorrito de aceite de oliva en una sartén, lleva al fuego y, cuando esté caliente, añade los garbanzos y todos ingredientes del especiado. Saltea junto unos minutos. Para hacer el huevo, viértelo en un vaso con agua caliente y un chorrito de vinagre. Mételo en el microondas durante 30 – 40 segundos. Luego, añade un poco de aceite de oliva a una plancha y asa las setas hasta que estén doraditas. Para montar el plato, coloca los garbanzos en un lado, las setas en otro y los trocitos de calabaza en otro. Sobre ellos, pon el huevo.

«Los garbanzos son una legumbre con un alto contenido en proteínas de origen vegetal, aunque deficitarias en metionina, y destacan por su riqueza en minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, el potasio y el fósforo. Por cada 100 gramos de porción comestible aportan una cantidad significativa de energía, hidratos de carbono complejos y fibra dietética, tanto soluble como insoluble, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

En cuanto a las vitaminas, sobresalen por su contenido en vitamina E, tiamina, niacina y, especialmente, folatos, ya que una ración de garbanzos cubre aproximadamente el 31 % de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina para la población adulta. Además, presentan un perfil lipídico saludable, con bajo contenido en grasas saturadas y predominio de ácidos grasos insaturados, y carecen de colesterol. Otro aspecto relevante es que contienen concentraciones bajas de componentes antinutritivos como saponinas, taninos y fitatos, que en niveles elevados pueden dificultar la digestibilidad de proteínas y almidones y la absorción de aminoácidos, azúcares, minerales y vitaminas, lo que refuerza el valor nutricional de los garbanzos dentro de una alimentación equilibrada», explica la Fundación Española de Nutrición.