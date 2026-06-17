Receta de arroz de rape y calamares fácil y sano de Futurlife21

Esta receta de arroz con rape y calamares fácil y de lo más sana te cambiará la manera de cocinar este verano. Estos expertos nos proporcionan una forma rápida, sencilla y deliciosa de tener un arroz de restaurante en casa, en un abrir y cerrar de ojos. Un buen básico que acabará siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Podremos conseguir este plus de buenas sensaciones de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Un arroz es siempre un plan perfecto para crear una comida que gusta a todo el mundo.

Si lo acompañamos de otros básicos como este rape o calamares que pueden aportarle el toque de proteína de pescado que necesitamos, acabaremos creando una de las recetas más deliciosas y sorprendentes de todas. Será cuestión de ponernos manos a la obra a por ello. Aunque cocinar el arroz nos puede dar un cierto respeto, no es tan complicado conseguir lo que necesitamos, es cuestión de ponernos manos a la obra con una receta de las que siempre quedan bien. Vamos a conseguir este básico que se acabará convirtiendo en el mejor aliado de un extra de buenas sensaciones.

Sano de Futurlife21

Desde este equipo de expertos, especialistas en salud nos llega una receta de las que impresionan. Conseguir el cuerpo que queremos, estar sanos y buscar ayuda profesional antes de hacer cualquier dieta o perder o ganar peso, es algo que con estos expertos podremos conseguir.

Ponerse en manos de profesionales acreditados es clave para cumplir con nuestros objetivos. Sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada gesto cuenta de forma esencial.

Estos expertos no sólo nos proporcionan una atención personalizada, sino que nos ayudan a cuidarnos con unas recetas saludables, fáciles de preparar y deliciosas. Una combinación ganadora que puede darnos lo que queremos y más, obtener esta delicia que tenemos en nuestro poder, puede ser esencial en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Un buen arroz es un plato que solemos preparar en festivos o en vacaciones, cuando nos apetece descubrir la esencia de una receta de esas que impresionan siempre y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Cuando nos apetezca un buen arroz, esta receta puede ser clave para conseguirlo.

Arroz con rape y calamares: receta fácil de preparar

Esta receta es muy fácil de preparar, un buen básico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo la receta ideal para hacer con invitados o en este camping en el que nos hemos desplazado para pasar unos días de descanso con toda la familia.

Tal y como nos explican desde sus redes sociales los expertos de Futurlife21. Si Eleni ya era fan de cocinar con pescado congelado, ahora después de ver lo bien conservado y cuidado que está, aun más, que suerte tenemos de tener esta calidad de pescado en España.

Os dejamos la receta para 4:

300 g calamares troceados limpios congelados

300 g de rape congelado

100 g calabacín

100 g setas de cardo

100 g puerro

200 g de arroz

1/2 Cp de cúrcuma

650ml de caldo de marisco

3 Cs de AOVE

Elavoración:

Coger los calamares troceados desde congelado y poner bajo el grifo de agua fría ligeramente para que es vayan soltando, hacer lo mismo con el rape para que se descongele ligeramente y córtalo bien en tacos cuando esté semidescongelado. Saltear el puerro en el AOVE durante 3 minutos e incorporar el calabacín y las setas cortadas en brunoise, durante 3 minutos. Añadir los calamares ya casi descongelados del todo junto con el rape (aunque todavía esté un poco congelado)cocinar 2 minutos y añadir el arroz, incorporar el caldo de marisco, la sal y la cúrcuma. Cocinar 15 min destapado, apagar y dejar reposar 10 min tapado con un trapito. Presentar con limón o alioli (o futurAliOli) según gustos.

Te proponemos una receta de alioli para que puedas descubrir la esencia de este plato en estado puro.

Ingredientes para el alioli casero con batidora

1 huevo

1 ajo grande o 2 pequeños

Un vaso de aceite de oliva (aproximadamente 220 ml)

Un chorrito de zumo de limón

Sal

Elaboración