Postres argentinos tradicionales: recetas dulces fáciles y típicas de Argentina

La repostería argentina tiene algo muy particular. Es sencilla, bastante casera y, sobre todo, muy generosa en sabor. Aquí el dulce de leche manda, sí, pero no es lo único. Hay recetas que llevan décadas, incluso más, pasando de generación en generación. Y lo curioso es que siguen funcionando igual de bien hoy, en 2026, sin necesidad de reinventarse demasiado.

Alfajores de maicena (suaves y clásicos)

Entre los dulces más típicos argentinos se encuentran los alfajores, que en este país son muy crujientes por fuera, y suaves por su interior. Se deshacen prácticamente en la boca.

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 12 unidades

Información nutricional: 180 kcal por unidad

Tipo de cocina: Argentina tradicional

Tipo de comida: Postre / merienda

Entre sus ingredientes no pueden faltar las yemas de huevo, azúcar o edulcorante, maicena y mantequilla. No hay que trabajar mucho la masa, para conseguir ese toque ligero en su interior. Suelen rellenarse con dulce de leche y espolvorear el final con coco rallado. Un detalle sencillo que marca la diferencia.

Son perfectos para acompañar un café o un mate. Y cuidado, porque es fácil comerse más de uno sin darte cuenta.

Flan con dulce de leche (doble sabor)

El flan es un clásico en muchos países, pero en Argentina tiene un giro que lo hace especial: se sirve con una buena cantidad de dulce de leche. A veces también se añade nata montada, creando lo que allí llaman “flan mixto”.

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 6

Información nutricional: 300 kcal por ración

Tipo de cocina: Argentina

Tipo de comida: Postre

La receta base no cambia mucho: huevos, leche y azúcar. Se cocina al baño maría, lentamente, para conseguir esa textura suave y uniforme. Lo interesante viene al servirlo. El caramelo, el flan y el dulce de leche crean una combinación muy equilibrada, nada empalagosa si está bien hecho.

Es uno de esos postres que parecen simples, pero cuando están en su punto, destacan muchísimo.

Pastafrola (con toque casero)

La pastafrola es una tarta muy típica en Argentina, especialmente en meriendas o reuniones familiares. Tiene una base de masa dulce y un relleno que suele ser de membrillo, aunque también se ve mucho con dulce de batata.

Tiempo de preparación: 1 hora

Porciones: 8

Información nutricional: 280 kcal por porción

Tipo de cocina: Argentina casera

Tipo de comida: Postre / merienda

Lo más reconocible es la rejilla de masa en la parte superior. No es solo decorativa, también aporta textura. La masa es fácil de manejar y no requiere técnicas complicadas, lo que la hace ideal si estás empezando en repostería.

Funciona muy bien fría o a temperatura ambiente. Y al día siguiente, incluso mejor.

Chocotorta (sin horno y muy popular)

La chocotorta es uno de los postres más populares en Argentina, sobre todo en cumpleaños y reuniones informales. No necesita horno, lo cual ya la hace bastante atractiva.

Tiempo de preparación: 25 minutos (+ reposo)

Porciones: 6

Información nutricional: 350 kcal por ración

Tipo de cocina: Argentina moderna

Tipo de comida: Postre

Se hace con capas de galletas de chocolate mojadas en café o leche, alternadas con una mezcla de dulce de leche y queso crema. Nada complicado. Se arma en frío y luego se deja reposar en la nevera.

Cuanto más tiempo repose, mejor textura tendrá. Las galletas se ablandan y todo queda más integrado. Es uno de esos postres que ganan con las horas.

Lo interesante de estos postres argentinos no es solo su sabor. Es la sensación de cocina casera, de recetas que no necesitan complicarse para funcionar. No buscan impresionar con técnica, sino con equilibrio.

Además, todos tienen algo en común: ingredientes fáciles de conseguir y procesos bastante simples. Eso hace que cualquiera pueda prepararlos en casa sin demasiada experiencia.