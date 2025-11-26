El plato que se puede preparar en la airfryer y que se ha convertido en el favorito del chef Dani García

La hora de la cena suele ser un momento complicado para muchas familias. No queremos perder tiempo en la cocina, pero tampoco estamos dispuestos a renunciar al sabor ni a la satisfacción de comer bien. Por eso, las cenas ligeras se han convertido en una elección cada vez más popular, combinando ingredientes frescos, saludables y sencillos. En este contexto, el chef Dani García, conocido por su estilo directo y creativo en la cocina, ha sabido aprovechar la versatilidad de los espárragos blancos para diseñar una receta que se puede preparar en la airfryer en menos de 20 minutos sin complicaciones.

Los espárragos blancos, con su textura crujiente y sabor delicado, son una opción muy ligera y nutritiva. Además, su contenido en fibra y minerales esenciales contribuye a la saciedad y al bienestar digestivo, por lo que son perfectos para terminar el día con un plato que no resulte pesado. La receta del chef Dani García se centra en los espárragos blancos, acompañados de jamón y una vinagreta de albahaca que aporta frescura y aroma. El toque final de queso parmesano rallado redondea la experiencia, creando un contraste perfecto entre crujiente, salado y fresco.

La receta del chef Dani García

«Mi cena favorita, cuando quiero un plato sin complicaciones, son unos espárragos blancos con jamón en la airfryer. Después le añado un aceite de albahaca súper sencillo de hacer», explica el chef Dani García en su canal de YouTube.

Para empezar, es fundamental elegir uno espárragos de calidad: gruesos, frescos y pelados. La textura de los espárragos determinará en gran medida la experiencia final, ya que unos tallos fibrosos pueden restar suavidad al plato. Una vez seleccionados, se colocan cuidadosamente en la cesta de la freidora de aire, procurando que queden alineados para garantizar que el calor se distribuya uniformemente y se logre un dorado perfecto. Se añade una pizca de sal fina, pimienta negra al gusto y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, suficiente para realzar el sabor sin excederse. La airfryer se programa a 200 ºC con función grill durante 15 minutos, un tiempo que permite que los espárragos queden tiernos por dentro y ligeramente crujientes por fuera. A mitad de la cocción, es el momento de añadir el jamón. Cortado en pequeños tacos, se incorpora sobre los espárragos para que se dore y adquiera una textura crujiente sin quemarse. Mientras, se puede preparar la vinagreta de albahaca. Dani García utiliza un método sencillo para evitar que la albahaca adquiera un sabor amargo: primero se escaldan ligeramente las hojas en el microondas con un poco de agua, calentándolas a 900 W durante un minuto. Después, se secan cuidadosamente y se baten junto con aceite de girasol y sal para obtener un aceite aromático y delicado, listo para rociar sobre el plato. Una vez que los espárragos y el jamón están listos, se emplatan con cuidado. La vinagreta de albahaca se vierte por encima en forma de hilo para que cada bocado incorpore el aroma fresco de la hierba. Finalmente, el toque de queso parmesano rallado complementa la dulzura de los espárragos y la salinidad del jamón.

«Hoy, por primera vez, me convierto en cocinero de airfryer, y la experiencia me ha encantado, pues preparar unos espárragos blancos con una vinagreta de jamón y albahaca resulta realmente sencillo. Primero, se sazonan los espárragos con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva, y se cocinan a 200 grados en modo grill durante 15 minutos. Mientras tanto, se pica el jamón y, a mitad de cocción, se añade a la airfryer hasta que quede crujiente. Para el aceite de albahaca, se escaldan las hojas en microondas, se mezclan con aceite de girasol y sal, y finalmente se sirven los espárragos con jamón, el aceite y un toque de parmesano».

Espárragos blancos

Como la mayoría de las verduras, los espárragos cuentan con un alto contenido en fibra dietética y muy pocas calorías, lo que los convierte en un alimento saciante y beneficioso para la salud digestiva. Además, destacan por su aporte de vitaminas, como la vitamina C y la vitamina B9 (folato), así como de minerales esenciales, entre los que se incluyen el potasio y el fósforo.

A esto se suman diversos compuestos bioactivos, como polifenoles y saponinas esteroidales, que tienen propiedades antioxidante y contribuyen a la protección del organismo frente al estrés oxidativo. Su composición nutricional permite incluirlos en platos saciantes sin aportar un exceso de calorías, facilitando el control de peso y promoviendo la sensación de plenitud. Además, al ser ricos en fibra, contribuyen al tránsito intestinal y favorecen la proliferación de bacterias beneficiosas en el intestino.

En conclusión, los espárragos blancos aportan múltiples compuestos bioactivos con claros beneficios para la salud, además de vitaminas, minerales y fibra. Incorporarlos en la dieta diaria permite aprovechar sus propiedades nutricionales, mejorar la digestión y enriquecer los platos con su sabor y textura.