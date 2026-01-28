Ni leche desnatada ni vegetal: el truco del chef Alberto Chicote para que el arroz con leche quede cremoso y perfecto
Ni vegetal ni leche desnatada
Este es el truco del chef Alberto Chicote para el arroz con leche cremoso
Chicote destaca que el uso de ingredientes frescos y de calidad es fundamental para obtener un arroz con leche cremoso y aromático.
Pasos detallados para realizar el arroz con leche
El procedimiento para elaborar este postre tradicional requiere atención y paciencia. Estas son las instrucciones de Chicote:
- Preparar la base aromática: en una olla, añadir 1,5 litros de leche entera, 200 gramos de nata, el palo de canela, las ralladuras de limón y naranja, una pizca de sal y la vaina de vainilla abierta. Llevar la mezcla a ebullición.
- Añadir el arroz: una vez que la mezcla hierva, incorporar los 140 gramos de arroz y remover bien para integrarlo.
- Mantener leche caliente: en otra olla, calentar el resto de la leche (1,5 litros) y mantenerla caliente para ir añadiéndola poco a poco durante el proceso.
- Cocción lenta y constante: cocer el arroz a fuego muy suave, removiendo con frecuencia para evitar que se pegue. A los 30 minutos, el arroz comenzará a espesar. En este momento, empezar a añadir pequeñas cantidades de la leche caliente, dejando que espese entre cada adición.
- Aromatizar y texturizar: tras una hora, cuando casi se haya incorporado toda la leche caliente, el arroz estará cremoso y aromático. Agregar el resto de la leche y continuar cocinando unos 15 minutos más.
- Añadir azúcar: incorporar 240 gramos de azúcar y mezclar bien para disolverlo. Cocinar durante 10 minutos adicionales, sin dejar de remover.
- Incorporar mantequilla: retirar del fuego y añadir los dados de mantequilla, mezclando hasta que se integren completamente.
- Enfriar y servir: dejar que el arroz se temple. Luego, refrigerar cubierto hasta que esté frío. Para servir, espolvorear azúcar por encima y caramelizar con un soplete o una placa de cremas catalanas.