Ni leche desnatada ni vegetal: el truco del chef Alberto Chicote para que el arroz con leche quede cremoso y perfecto

Alberto Chicote es el chef que nos ayuda a conseguir un arroz con leche cremoso y perfecto con un truco que cambiará por completo este postre. La realidad es que volvemos a tiempos pasados, lo hacemos por necesidad, para disfrutar de un dulce auténtico que no cuesta casi nada. Uno de los postres de nuestra infancia, era el arroz con leche, en todas sus variantes. De la misma forma que los flanes o los bizcochos caseros que ayudaban a la economía familiar y a hacer posible unos desayunos, meriendas o postres que echamos de menos.

Con muy pocos ingredientes y mucho amor, nuestras madres eran capaces de crear auténticas joyas. De tal manera que nos ayudó a hacer realidad una serie de peculiaridades que llegaron para hacernos descubrir lo mejor de un arroz con leche que se ha convertido en la mejor opción posible, de la mano de una serie de peculiaridades que serán esenciales. Es momento de pensar en estos cambios que llegan a toda velocidad y nos permiten conocer en primera persona lo que nos está esperando.

Ni vegetal ni leche desnatada

La leche desnatada puede convertirse en una buena opción para hacer postres, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante una mezcla de ingredientes que acabará marcando la diferencia.

Hoy en día es una opción que tenemos en cuenta y que puede llegar en cualquier momento, pero no la única. También disponemos de otras opciones, como la leche vegetal que ha acabado siendo el ingrediente esencial de estos días.

Este es el truco del chef Alberto Chicote para el arroz con leche cremoso

140 gramos de arroz.

3 litros de leche entera.

200 gramos de nata.

1 palo de canela.

Ralladura de medio limón.

Ralladura de media naranja.

Una pizca de sal.

1 vaina de vainilla.

240 gramos de azúcar.

150 gramos de mantequilla en dados.

Chicote destaca que el uso de ingredientes frescos y de calidad es fundamental para obtener un arroz con leche cremoso y aromático.

Pasos detallados para realizar el arroz con leche

El procedimiento para elaborar este postre tradicional requiere atención y paciencia. Estas son las instrucciones de Chicote: