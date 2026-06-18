Ni ensaladilla rusa ni gazpacho: la receta cubana con patata y huevo que está conquistando las mesas españolas este verano
Toma nota de esta receta de ensalada de patata
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Hay una receta cubana con patata y huevo que está conquistando las mesas españolas este verano, un plato de lo más especial que puedes dejar listo o llevar a la playa. Cuando llega esta época del año las ganas de cocinar caen por completo, queremos disfrutar del buen tiempo y de unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Es momento de conocer lo que podemos hacer en un mínimo tiempo para descubrir un resultado máximo.
La cocina no debe ser complicada, podremos hacer realidad el sueño de comer lo más saludable posible, con el mínimo esfuerzo posible. La ayuda de un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve, en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de poner en práctica determinados cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. Unas jornadas en las que el tiempo y la disponibilidad nos hacen estar más pendientes de una comida que podemos dejar en la nevera o llevarnos a cualquier sitio.
Ni gazpacho ni ensaladilla rusa
Los platos típicos del verano se preparan o se comen una o varias veces a la semana. Son la manera de obtener estos recursos que en cierta manera acabarán marcando unos días plagados de actividad. Lo que necesitamos es disponer de una serie de elementos que, pueden convertirse en la antesala de algo más.
De una comida en la terraza o de una jornada en la piscina más próxima. Cuando llega el calor, lo que necesitamos es hacernos con una ensalada o una sopa fría fresquita que será la mejor opción para disfrutar de las altas temperaturas refrescándonos un poco.
Este gazpacho que nos hace empezar una comida o cena por la puerta grande, acabará marcando una diferencia importante. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar generando más de una sorpresa culinaria inesperada.
Este tipo de comidas son básicos que se preparan con antelación y podrían acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Esta ensaladilla que cocinamos, una y otra vez, volverá a ser una tendencia este año, compitiendo con una ensalada cubana que causa estragos en las redes sociales.
Esta receta cubana con patata y huevo ha conquistado las mesas españolas
Las islas son el origen de una receta de ensalada que puedes preparar siempre que te apetezca, un buen básico que acabará siendo lo que nos acompañará en breve. En unos días en los que cada uno de los elementos pueden acabar siendo esenciales.
Con unos ingredientes básicos que pueden ser la mejor opción posible para unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Podremos descubrir la esencia de un plato de esos que impresionan y que pueden acabar siendo la mejor opción posible para estas jornadas que tenemos por delante.
Ingredientes para preparar ensalada payesa
Elaboración paso a paso de la ensalada payesa
- Cocer las patatas enteras y con piel en agua con sal durante 20 o 30 minutos, hasta que estén tiernas. Dejarlas enfriar del todo, mejor de un día para otro.
- Pelar las patatas con las manos y trocearlas con un tenedor directamente sobre el bol, sin cuchillo. La idea es que los bordes queden irregulares.
- Cortar el tomate en trozos, la cebolla fina y el pimiento verde en tiras o dados.
- Añadir el pimiento rojo asado cortado en tiras.
- Picar el ajo fino e incorporarlo al bol.
- Si se usa pescado seco, desmigar el pescado por encima en ese momento.
- Aliñar con aceite de oliva virgen extra y sal. Remover con cuidado para no deshacer la patata.
- Dejar reposar al menos 10 minutos antes de servir para que los ingredientes se integren.
Es un tipo de ensalada que puede ser la mejor manera de disfrutar del verano, con un básico que podemos llevarnos a todas partes. Tiene un punto crujiente que nos seducirá al primer bocado y con ella, no vamos a poder escapar de una temporada de alegrías y de sabores del todo inesperados.
Las ensaladas dan pie a mezclar todo tipo de ingredientes, de aprovechar las sobras o de descubrir la esencia de un tipo de ingrediente que, sin duda alguna, deberemos empezar a descubrir en estado puro. Unas simples patatas, se pueden convertir en algo sorprendente en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.