Martín Berasategui: «El canapé de salmón que parece de restaurante y solo lleva 3 ingredientes»

Martín Berasategui es un genio de la cocina que no duda en compartir su experiencia y conocimientos, este canapé de salmón parece de restaurante, pero lleva solo 3 ingredientes. La cocina es todo un arte que los más expertos no dudan en poner en práctica. Estamos ante una serie de peculiaridades que deberemos tener en consideración, en estos tiempos en los que cada detalle cuenta, conocer cómo preparar un increíble canapé puede cambiarlo todo por momentos. Una cena de picoteo o una comida especial cobran especial protagonismo.

A la hora de disfrutar de un bocado de esos que impresionan, sólo necesitamos hacernos con una mezcla de sabores que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Es cuestión de ponerse manos a la obra y de preparar un canapé de esos que impresionan, con una mezcla de ingredientes muy básica, sólo 3 ingredientes darán paso a un picoteo digno de un restaurante con estrella Michelin. Gracias a una materia prima de calidad que llega de la mano de un buen salmón y las manos y conocimientos de Martín Berasategui podemos crear un canapé espectacular.

Sólo necesitas 3 ingredientes

La realidad es que poco se necesita para descubrir lo mejor de una mezcla de sabores que impresionará a más de uno. Necesitamos estar preparados para crear un bocado de esos que impresionan en el mínimo tiempo posible y con unos recursos limitados.

Después de las navidades no debemos dejar escapar la posibilidad de disfrutar en primera persona de una mezcla de sabores más que evidentes. El salmón ahumado ha acabado siendo la base de esta receta que realmente puede convertirse en la mejor alternativa posible a esta mezcla de ingredientes espectacularmente sencilla.

El salmón es la base de este canapé. Como tantos otros que has probado estas fiestas, es uno de los ingredientes básicos que puede acabar siendo la mejor opción posible para disfrutar de una combinación de sabores realmente única. Poco más necesitamos para conseguir crear en la cocina una mezcla única.

Un buen canapé puede ser la excusa perfecta para abrir una botella de vino o empezar a descubrir lo mejor de una mezcla de sabores que realmente impresionarán a más de uno. Martín Berasategui nos explica como cocinar un canapé de esos que impresionan en un abrir y cerrar de ojos.

La receta de canapé de salmón de Martín Berasategui

Martín Berasategui tiene la receta de canapé de salmón que puedes preparar en un abrir y cerrar de ojos y es una auténtica maravilla que te costará muy poco tener en consideración. Un cambio de tendencia a la hora de cocinar que nos traerá lo mejor de esta combinación de elementos.

Este amante de la buena comida, cocinero que respeta la materia prima, no dudaría en probar un canapé que lleva pocos ingredientes, pero queda de escándalo. Es cuestión de ponerse manos a la obra con él en ocasiones especiales o cuando nos apetezca un capricho.

Ingredientes:

250 gr. de salmón ahumado

250 gr. de queso crema

3 cucharadas de nata líquida

12 rodajas de pan (para canapés)

2 cucharadas de miel

4 hojas de estragón frescas

Pimienta al gusto recién molida

Sal al gusto

Hojas de perejil para decorar

Cómo preparar canapés de salmón con queso crema y miel:

Lavar y cortar en trozos pequeños las hojas de estragón frescas. Si no se encuentran frescas, existe la opción de usar estragón seco y en polvo. En un bol, poner el queso crema, la nata líquida y las hojas de estragón picadas. Agregar sal y pimienta recién molida al gusto. Mezclar muy bien. Poner las rodajas de pan en una bandeja. Tostar el pan en el horno durante 5-7 minutos a 180 grados hasta que se dore. Retirar. Cortar las lonchas de salmón en forma de rectángulos, del tamaño de las tostadas de pan. Untar las tostadas de pan con la crema de queso y miel. Poner encima un trozo de salmón ahumado. Luego, untar nuevamente crema de queso y miel y, finalmente, un rulo de salmón. Colocar hojas de perejil bien picado o enteras sobre los canapés para decorar.

Puedes experimentar con esta base y adaptarla a tus necesidades o simplemente disfrutar de este sencillo y delicioso bocado. En esencia lo que queremos es una mezcla de sabores que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca, con una base que puede ser el primer paso de una comida deliciosa.

El salmón ahumado es un buen alimento para poder experimentar de una forma que quizás podremos descubrir lo mejor de un tipo de detalles que pueden ser esenciales. Un plus de buenas sensaciones nos estará esperando con este ingrediente principal y poco más.