Karlos Arguiñano revela la forma definitiva de conseguir un flambeado perfecto: más fácil de lo que parece
La forma de conseguir un flambeado perfecto nos la ha dado un Karlos Arguiñano que sabe muy bien la manera de hacer realidad estos cambios en la forma de cocinar que necesitamos poner en práctica. Sin duda alguna, podemos empezar a tener en consideración determinadas actuaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden ser las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Hay platos que se merecen un aplauso y que podemos conseguirlo de una manera muy diferente.
Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de hacer realidad un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca. Estamos viviendo estos días en los que cada ingrediente cuenta y en estas jornadas, tocará estar muy pendientes de una situación en la que todo puede ser posible. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Es importante estar preparados para crear un plato que impresione y uno de los más destacados, es, sin duda alguna, el flambeado.
Más fácil de lo que parece
Aunque preparar un flambeado puede acabar siendo un cambio de tendencia importante, sin duda alguna, puede ser la muestra principal de este tipo de elementos que queremos poner en práctica. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por unos cambios que pueden acabar siendo esenciales.
Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectarán de lleno. Con un experto como Karlos Arguiñano, podemos cocinar infinidad de recetas increíbles que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca en estos días que tenemos por delante.
Este experto lleva décadas enseñando a cocinar a media España y lo hace de tal forma que nos descubre todo un mundo. Es hora de saber cómo disfrutar de una novedad destacada que puede llegar de tal manera que podremos cocinar una deliciosa cena o comida de lujo en casa.
Los riesgos del flambeado llegan cuando no lo hacemos correctamente, sin duda alguna, estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber cómo podemos hacer un buen flambeado en casa.
La forma definitiva de conseguir un buen flambeado según Karlos Arguiñano
Cualquier libro o programa de cocina de Arguiñano puede ayudarnos a disfrutar de la receta perfecta en todos los sentidos. Una combinación de ingredientes que este experto sabe perfectamente cómo aplicar de la mejor manera posible. Esta receta es una más de una lista de éxitos asegurados.
El alcohol i un mechero son dos de los elementos que usaremos para ese flambeado que tiene un riesgo o un error que puede costarnos caro. Antes de ponernos a ello, hay que apagar la campana extractora o tendremos un problema mayor al extender ese fuego más allá de la cazuela en la que estamos trabajando.
Te proponemos una buena receta que te ayudará a poner en práctica este flambeado, unos langostinos al ron que están de vicio. Merece la pena ponernos manos a la obra con ellos para conseguir aquello que necesitamos, un plato o una tapa rápida.
Ingredientes:
Preparación:
- Corta el ajo en láminas muy finas y sofríe en un sartén con la mantequilla.
- Agrega los langostinos lavados y pelados sobre el ajo sofrito.
- Sazona con sal y pimienta.
- Vierte el ron cuando ya estén cocidos los langostinos. Deja que se evapore el alcohol. También puedes flambear con un mechero y quemar el licor.
- Incorpora el zumo de limón.
- Deja que se cocine durante unos 5 minutos más.
- ¡Y listo! Sirve en un plato.
- Corta finamente el perejil y espolvorea sobre los langostinos. Rectifica el punto de sal del conjunto.
Puedes cambiar los langostinos por las gambas o crear la receta ideal a base de unos básicos que con la ayuda del alcohol y de este toque flambeado conseguirás aquello que necesitas y más. Será el momento de aprovechar al máximo estos ingredientes que tenemos en casa y que quizás nos darán más de una alegría.
Ese toque flambeado dejará huella y lo hará de tal forma que nos asegurará un plato un poco más selecto. Tal y como advierte Arguiñano en su canal de cocina, es importante extremar la seguridad y recordar que estamos trabajando con un fuego que puede acabar siendo peligroso. Toca ponerse manos a la obra con él para conseguir lo mejor.