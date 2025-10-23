Burrata asada con tomate amarillo y pesto de rúcula
Si te gusta la cocina vegetariana y quieres un plato lleno de matices, no dejes de probar esta burrata asada con tomate amarillo y pesto.
La burrata es uno de esos placeres sencillos que parecen un lujo. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en un ingrediente irresistible, capaz de transformar cualquier plato. En esta receta la llevamos a un terreno distinto: la asamos ligeramente para resaltar su interior sedoso y combinarla con el dulzor natural del tomate amarillo y un pesto de rúcula lleno de carácter. El resultado es un plato equilibrado, colorido y muy fácil de preparar, ideal para servir como entrante o como cena ligera en una ocasión especial.
Ingredientes
Para la burrata y los tomates:
Para el pesto de rúcula:
- 2 tazas de hojas de rúcula fresca
- ½ taza de nueces o piñones tostados
- ½ taza de queso parmesano rallado
- 1 diente de ajo
- ½ taza de aceite de oliva virgen extra (aproximadamente)
- Jugo de medio limón
- Sal y pimienta al gusto
Para decorar:
- Hojas de albahaca fresca
- Un hilo de miel o reducción de balsámico
- Pan tostado o focaccia
Modo de preparación
- Preparar el pesto de rúcula
Coloca la rúcula, el ajo, las nueces y el queso en el vaso de una batidora o procesador de alimentos. Tritura unos segundos hasta obtener una pasta. Sin dejar de batir, añade el aceite poco a poco hasta lograr una textura cremosa. Ajusta el sabor con sal, pimienta y unas gotas de limón. Si queda muy espeso, añade una cucharada de agua fría. Reserva cubierto con un poco de aceite para que no se oxide.
- Asar los tomates
Precalienta el horno a 200 °C. Extiende las rodajas de tomate sobre una bandeja forrada con papel vegetal. Rocíalas con aceite de oliva, espolvorea el ajo, salpica con sal y pimienta y hornea entre 10 y 12 minutos, hasta que estén tiernas y comiencen a dorarse. Si quieres un toque más intenso, añade un poco de vinagre balsámico antes de meterlos al horno.
- Dorar la burrata
Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Coloca las burratas con cuidado y dóralas durante uno o dos minutos por cada lado. No deben romperse ni derretirse, solo tomar un ligero color tostado que potencie su sabor y contraste con su interior cremoso.
- Montar el plato
Distribuye las rodajas de tomate en el fondo de un plato grande y coloca la burrata en el centro. Cubre con una o dos cucharadas de pesto y decora con hojas de albahaca. Termina con un hilo de miel o reducción de balsámico para equilibrar la acidez y resaltar los sabores. Sirve de inmediato, acompañado de pan tostado o focaccia para disfrutar de la salsa y la cremosidad del queso.
Una idea perfecta para una comida entre amigos o una cena especial, esta receta demuestra que la cocina puede ser elegante sin dejar de ser cercana.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 2 o 3 personas
Información nutricional: Aproximadamente 420 calorías por ración. Rica en proteínas, calcio y grasas saludables.
Tipo de cocina: Italiana moderna
Tipo de comida: Entrada o plato principal ligero