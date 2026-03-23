Jordi Cruz, chef: «La mayoría de gente no sabe hacer hamburguesas de forma segura»

Hacer hamburguesas de forma segura es algo que debemos empezar a poner en práctica, gracias a Jordi Cruz podemos hacerlo de tal manera que conseguiremos evitar riesgos en la cocina. Un buen básico que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar en estos días en los que cada detalle cuenta de forma ejemplar. La cocina se ha convertido en uno de los sitios en los que podremos empezar a descubrir la mejor manera de hacer realidad estos cambios que quizás hasta el momento desconocíamos.

Una manera de conseguir que una de las comidas más populares que existen, acaben siendo las que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, con algunas peculiaridades que pueden ser claves. Una situación del todo inesperada puede llegar con la ayuda de unas hamburguesas que, sin duda alguna, pueden acabar siendo las que nos darán más de una alegría si sabemos cómo cocinarlas. Sin miedo a nada, en especial a las enfermedades que pueden llegar de la mano de este tipo de alimentos mal cocinados que parecen inofensivos.

La advertencia de Jordi Cruz sobre las hamburguesas

Las hamburguesas se han convertido en uno de los elementos que Jordi Cruz se encarga de determinar cómo cocinar de la mejor manera posible. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar generando algunos detalles que serán claves en casa.

Esta receta de comida casera que gusta a todo el mundo y puede darnos alguna que otra sorpresa debemos tenerla en consideración. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y sin duda alguna, podremos empezar a tener en mente.

En estos tiempos en los que lo casero gana terreno, esa carne que incluso podemos picar en casa con las herramientas necesarias, aunque siempre quedará mejor si nos ayudan a conseguir una mezcla perfecta de sabores en la carnicería.

En ambos casos, cuando traemos una hamburguesa de cualquier tipo, no importa la carne, pero es especialmente relevantes en carnes de pollo o de cerdo, que deben consumirse siempre bien cocinadas por seguridad. Eso de dejar el centro de la hamburguesa poco hecho, puede ser un error.

Debemos aprender a cocinar las hamburguesas como un chef profesional, Jordi Cruz nos explica en sus redes sociales, el grave error que podemos cometer.

La mayoría de gente no sabe cocinar las hamburguesas de forma segura

@jordicruzof 🔬 La razón científica por la que una hamburguesa NO es un filete Cuando trabajamos con un filete entero, como un solomillo, las bacterias potenciales están limitadas a la superficie. La estructura muscular interna es estéril por naturaleza. En cuanto la superficie toca la plancha a alta temperatura, se produce una desnaturalización instantánea de proteínas y una reducción drástica de microorganismos. Por eso el interior puede quedar rosado sin comprometer la seguridad alimentaria. Pero en una hamburguesa, el escenario cambia por completo. Al picar la carne, rompemos la estructura muscular y redistribuimos cualquier bacteria presente por todo el volumen del producto. Lo que antes estaba solo fuera, ahora está dentro, mezclado con cada fibra. Y aquí viene el dato que casi nadie conoce pero es clave: 👉 El interior de una hamburguesa debe superar los 70 °C. Esa es la temperatura a la que se garantiza la inactivación térmica de patógenos como E. coli o Salmonella cuando están dispersos en el interior. No es una recomendación “por si acaso”: es ciencia pura. Si quieres una hamburguesa jugosa, perfecta y segura, el secreto no está en dejarla cruda, sino en controlar la temperatura interna con precisión. ♬ sonido original – JordiCruzOf

Cocinar las hamburguesas de forma segura es algo que debemos empezar a hacer de la mejor forma posible. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser claves y que acabarán de darnos lo que realmente puede ser esencial en estos días.

Tal y como explica en sus redes sociales Jordi Cruz hay que prestar atención a la forma de cocinar las hamburguesas en casa: «La razón científica por la que una hamburguesa NO es un filete.Cuando trabajamos con un filete entero, como un solomillo, las bacterias potenciales están limitadas a la superficie. La estructura muscular interna es estéril por naturaleza. En cuanto la superficie toca la plancha a alta temperatura, se produce una desnaturalización instantánea de proteínas y una reducción drástica de microorganismos. Por eso el interior puede quedar rosado sin comprometer la seguridad alimentaria. Pero en una hamburguesa, el escenario cambia por completo. Al picar la carne, rompemos la estructura muscular y redistribuimos cualquier bacteria presente por todo el volumen del producto. Lo que antes estaba solo fuera, ahora está dentro, mezclado con cada fibra. Y aquí viene el dato que casi nadie conoce, pero es clave: El interior de una hamburguesa debe superar los 70 °C. Esa es la temperatura a la que se garantiza la inactivación térmica de patógenos como E. coli o Salmonella cuando están dispersos en el interior. No es una recomendación “por si acaso”: es ciencia pura. Si quieres una hamburguesa jugosa, perfecta y segura, el secreto no está en dejarla cruda, sino en controlar la temperatura interna con precisión».

Te proponemos una receta para conseguir una hamburguesa casera de esas que seguro que impresionan a más de uno.

Ingredientes:

400 gramos de carne de ternera picada

4 panes hamburguesa tipo brioche

1 yema de huevo

1 cucharadita de mostaza Dijon

1 cucharadita de salsa inglesa

1 lechuga fresca

2 tomates maduros

1 cebolla

1 pepinillo agridulce (opcional)

100 gramos de beicon en lonchas

Queso cheddar en lochas (1-2 por hamburguesa)

Kétchup

Mayonesa

Mostaza

Pimienta negra molida

Aceite de girasol

Sal

Como preparar la receta de hamburguesa americana de ternera