Garbanzos con bacalao: el potaje de vigilia de Karlos Arguiñano

El potaje de vigilia es de esos guisos que huelen a tradición. Es el plato de Cuaresma por excelencia: garbanzos, bacalao y espinacas. Sencillo, nutritivo y con un sabor que siempre nos transporta a la mesa de casa. Karlos Arguiñano lo prepara con ese estilo suyo de toda la vida: fácil, sabroso y sin complicarse demasiado. Aquí tienes cómo hacerlo paso a paso.

Ingredientes para 4 personas

300 g de garbanzos secos (o un bote grande ya cocidos)

300 g de bacalao desalado

200 g de espinacas frescas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 puerro

1 zanahoria

1 hoja de laurel

1 huevo duro (opcional)

1 cucharadita de pimentón dulce

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Preparación

Los garbanzos, al agua.

Si son secos, toca ponerlos en remojo la noche anterior. Al día siguiente, a la olla con la zanahoria, la cebolla entera, el puerro y el laurel. Se cubren de agua fría y a cocer hasta que estén tiernos (hora y media en olla normal, media hora en olla rápida). El sofrito, la base del sabor.

En una sartén, calienta el aceite. Dientes de ajo picados, luego la cebolla bien finita, y que se haga despacito hasta quedar transparente. Entonces, el pimentón: vuelta rápida para que no se queme, y un cucharón del caldo de los garbanzos para aligerar. Cuerpo al guiso.

Ese sofrito va directo a la olla. Retira la cebolla, la zanahoria y el puerro que cocieron con los garbanzos, tritúralos con un poco de caldo y devuélvelos al potaje. Así se consigue una textura espesa y sabrosa, de esas que invitan a mojar pan. El bacalao y las espinacas.

Trocea el bacalao y añádelo al guiso. Con unos diez minutos es suficiente para que se haga sin deshacerse. Luego las espinacas, que en un par de minutos ya están listas. Ajusta de sal y pimienta, y el potaje queda redondo. Servir.

Bien caliente, en plato hondo o cazuela de barro. Si quieres darle el toque final, añade huevo duro picado o en rodajas.

Calorías aproximadas

Garbanzos (300 g secos): 1.080 kcal

Bacalao (300 g): 270 kcal

Espinacas (200 g): 50 kcal

Verduras varias: 200 kcal

Aceite de oliva (3 cucharadas): 270 kcal

1 huevo duro: 80 kcal

👉 Total: unas 1.950 kcal en todo el guiso.

Por persona (4 raciones): alrededor de 490 kcal.

Un plato con alma

Lo mejor de este potaje no es solo que alimenta, sino que reconforta. Tiene historia, tiene tradición y tiene ese punto de sencillez que tanto defiende Arguiñano. Con ingredientes humildes se consigue un guiso redondo, sabroso y equilibrado. Y ya sabes, como diría él: “rico, rico… y con fundamento”.