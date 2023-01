Una deliciosa ensalada de arroz salvaje con rúcula no deja indiferente a nadie, y sorprende a todos los invitados. Pese a su nombre, el arroz salvaje no es arroz sino una semilla, producida a partir de unas plantas acuáticas, Zizania L. A un primer golpe de vista parece arroz, pero no tiene nada que le vincule con la planta Oryza sativa o glaberrima.

Este tipo de “arroz” tiene un color oscuro y se le considera un grano integral, pues tiene más cantidad de fibra, proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B y minerales como potasio, hierro, cinc o calcio. No tiene gluten y contiene muchos antioxidantes (de allí su color) y es altamente recomendado para formar parte de la dieta cotidiana.

Entre los numerosísimos beneficios que aporta el consumo regular de este tipo de arroz, se puede mencionar que combate el estreñimiento por su fibra, favorece la pérdida de peso, puede prevenir enfermedades cardiovasculares y contribuye al control de glucosa en sangre, entre muchos otros. Por ello, esta deliciosa ensalada de arroz salvaje con rúcula resulta una opción muy saludable.

El arroz salvaje tiene un delicado aroma y sabor a nuez, que va a combinar muy bien con el más fuerte y picante de la rúcula, lo cual hace que esta ensalada sea muy apropiada como plato único. Es una buena alternativa vegana, con todos los nutrientes necesarios que el organismo requiere.

Ingredientes: