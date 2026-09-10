Crema de castañas para untar: receta casera suave y deliciosa

Llega el otoño y los bosques nos regalan un fruto que pide a gritos abandonar las brasas tradicionales para convertirse en el centro de untables inolvidables. La castaña, con esa textura harinosa y su dulzor terroso tan característico, se presta de maravilla a formulaciones culinarias que van mucho más allá del clásico asado callejero. Preparar una crema casera permite capturar toda esa esencia otoñal en un tarro listo para el desayuno o la merienda. Del mismo modo que un sándwich gana enteros si apostamos por una vibrante crema de albahaca para untar, o si buscamos contrastes originales recurriendo a una saludable crema de berros para untar combinada con manzana, el repertorio de pastas vegetales admite incursiones tan reconfortantes como esta.

Incluso cuando el cuerpo pide frescor veraniego con una ligera crema de aguacate para untar, la densidad untuosa de los frutos secos aporta un contrapunto cálido y fascinante.

Ingredientes

500 gramos de castañas frescas y firmes

150 gramos de azúcar moreno o panela

200 mililitros de leche entera o bebida vegetal

Una vaina de vainilla natural

Una pizca generosa de sal marina

30 gramos de mantequilla sin sal

Cómo hacer crema de castañas para untar paso a paso

Practicar un corte longitudinal en la piel de cada castaña con la ayuda de un cuchillo afilado para evitar que exploten durante la cocción previa. Cocer las castañas en una cazuela con abundante agua hirviendo durante unos veinte minutos hasta que la piel exterior y la telilla interior se ablanden por completo. Retirar las castañas del fuego e ir pelándolas una a una mientras aún estén calientes, ya que el frío endurece la membrana interior dificultando la tarea. Echar la pulpa de la castaña en un recipiente para batir. Agregar la leche, el azúcar moreno, las semillas extraídas de la vaina de vainilla y la pizca de sal. Triturar todo bien. La mezcla triturada echarla en un cazo a fuego suave junto a la mantequilla. Integra todo el conjunto moviendo durante unos minutos. Envasar la crema resultante en tarros de cristal esterilizados mientras aún conserve calor, cerrando herméticamente para asegurar un sellado correcto.

Trucos para que salga perfecto

Pelar las castañas nada más sacarlas del agua hirviendo marca la diferencia entre terminar el proceso en cinco minutos o desesperarse con trocitos pegados. Controlar el punto de azúcar evita que la crema resulte empalagosa, permitiendo que el sabor auténtico del fruto seco brille con luz propia en cada cucharada.

Variantes de la receta

Quienes disfruten experimentando en la cocina pueden sustituir parte de la leche por un chorrito de ron añejo o licor de avellana al final de la cocción. También resulta excelente fundir un poco de chocolate negro puro junto con el puré caliente para conseguir una versión bicolor de inspiración golosa ideal para los más pequeños.

Con qué acompañar crema de castañas para untar

Una gruesa rebanada de pan de centeno tostado al momento constituye el lienzo perfecto para extender una capa generosa de este manjar. Funciona de maravilla también como relleno para crepes caseros, compañera de tablas de quesos curados o coronando un yogur griego natural sin azúcar.

Cómo conservar crema de castañas para untar

Al tratarse de una elaboración casera sin conservantes artificiales, lo prudente es guardarla en el frigorífico dentro de tarros de cristal bien cerrados, donde se mantendrá en perfecto estado hasta tres semanas. Si se esterilizan los botes al baño maría, la duración se extiende durante varios meses en la despensa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 6 tarros pequeños

Tipo de cocina: Repostería tradicional de aprovechamiento

Tipo de comida: Desayuno, merienda o entrante dulce

Calorías totales: Aproximadamente 185 kcal por ración