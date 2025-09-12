El irresistible brownie de chocolate de Eva Arguiñano, paso a paso

Si hay un postre que nunca falla, ese es el brownie de chocolate. Es de esos dulces que, con solo olerlos en el horno, ya te hacen sonreír. La receta de Eva Arguiñano tiene ese encanto: no es complicada, pero el resultado parece sacado de una pastelería. Y lo mejor es que, con ingredientes que casi siempre tenemos en casa, podemos preparar un brownie húmedo, con sabor intenso y una capa crujiente que resulta imposible de resistir.

Ingredientes (para unas 8-10 porciones)

200 g de chocolate negro (mínimo 70 % de cacao, para que tenga carácter)

150 g de mantequilla

150 g de azúcar

100 g de harina de trigo

3 huevos grandes

80 g de nueces

1 pizca de sal

½ cucharadita de esencia de vainilla (opcional, pero le da un aroma fantástico)

Paso a paso

Fundir chocolate y mantequilla. Troceamos el chocolate y lo ponemos con la mantequilla en un bol. Se puede derretir al baño María, despacito, o en el microondas en intervalos cortos, removiendo cada vez. La idea es que quede una crema brillante y sin grumos. Lo dejamos enfriar un poco antes de seguir. Batir huevos y azúcar. En otro bol mezclamos los huevos con el azúcar. No hace falta montarlos como si fueran un bizcocho esponjoso, solo integrar bien y que cojan un poco de aire. Aquí podemos echar la vainilla si queremos. Mezclar con el chocolate. Añadimos el chocolate fundido a la mezcla de huevos, poco a poco, mientras removemos con una espátula. No hay que batir fuerte, solo integrar con suavidad. Así lo hacen en América. Añadir harina y sal. Tamizamos la harina con la pizca de sal y la incorporamos en dos tandas. Con movimientos envolventes, sin trabajar demasiado la masa. El brownie no necesita “subir”, así que basta con que no queden grumos. El toque de nueces. Troceamos las nueces, no demasiado, para que se noten. Las añadimos a la mezcla y las repartimos bien. Horneado. Forramos un molde rectangular con papel de horno y volcamos la masa. Nivelamos un poco con la espátula. Lo horneamos a 180 °C, unos 25-30 minutos. El truco es sacarlo en el punto justo: crujiente por fuera, húmedo por dentro. El palillo debe salir con migas pegadas, nunca completamente limpio. Reposo y disfrute. Lo dejamos enfriar unos 15 minutos antes de desmoldar. Luego lo cortamos en cuadrados. Si lo acompañas con helado de vainilla o una bola de nata montada, el resultado es de matrícula.

Consejos prácticos

Cuanto mejor sea el chocolate, mejor el brownie. Aquí merece la pena no escatimar.

Si prefieres un sabor aún más potente , sustituye un poco de la harina por cacao puro.

Se conserva muy bien un par de días, pero lo más probable es que desaparezca el mismo día que lo hagas.

Se puede hacer de frutas y en sartén.

Calorías aproximadas

Chocolate negro (200 g): 1.080 kcal

Mantequilla (150 g): 1.080 kcal

Azúcar (150 g): 600 kcal

Harina (100 g): 340 kcal

Huevos (3): 270 kcal

Nueces (80 g): 550 kcal

Total: unas 3.920 kcal para toda la receta.

Si se divide en 10 porciones, cada cuadrado aporta alrededor de 390 kcal.

Un brownie así no necesita presentación: tiene la textura perfecta, ese contraste de lo crujiente con lo jugoso y un sabor a chocolate que engancha desde el primer bocado. Es uno de esos postres que convierten un día normal en una ocasión especial, y que, como diría Eva Arguiñano, siempre saben mejor cuando se comparten.