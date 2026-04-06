El bizcocho genovés es uno de los dulces básicos más versátiles que existe. Sirve de base para pasteles de fondant o para darle forma a nuestros sueños reposteros, podemos tallar letras y números, como si se tratará de una materia prima excepcional. Antes de empezar a hacer de artesanos del dulce, debemos ser capaces de crear el material en el cuál se pueda trabajar. Para los amateurs, bastará con una cubertura de chocolate, para los más expertos, los pasteles de números para cumpleaños son una maravilla que con una simple plantilla y un poco de nata o crema podemos ser capaces de impresionar.

Si alguna vez te has preguntado cómo consiguen las pastelerías ese bizcocho tan ligero, tan aireado… seguramente estaban usando un bizcocho genovés. Es uno de esos clásicos que no pasan de moda. Y tiene sentido, porque funciona.

Ingredientes básicos

4 huevos

120 g de azúcar

120 g de harina de trigo

1 pizca de sal

(Opcional) 1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer bizcocho genovés paso a paso

Aquí es donde realmente se decide todo. Porque sí, los ingredientes son básicos… pero la técnica es clave.

En primer lugar, bate los huevos con el azúcar. Y cuando decimos batir, no es mezclar sin más. Tienes que hacerlo bien. Usa varillas eléctricas si puedes. Bate durante varios minutos, hasta que la mezcla se vuelva muy clara, casi blanquecina, y aumente bastante de volumen. Este paso es lo que dará aire al bizcocho. Sin eso, no hay bizcocho genovés esponjoso. Cuando esté listo, añade la harina tamizada poco a poco. Aquí cambia el ritmo. Ya no se bate fuerte. Se mezcla con movimientos suaves, envolventes. Sin prisas. La idea es no perder el aire que has incorporado antes. Vierte la mezcla en un molde (mejor si es desmontable y con papel de horno) y llévalo al horno precalentado a 180 º C durante unos 30-35 minutos. No abras el horno antes de tiempo. Tentador, sí. Pero puede arruinar el resultado. Cuando esté dorado y al pinchar salga limpio, listo.

El truco del éxito

El mayor error al hacer un bizcochuelo genovés es mezclar demasiado fuerte la harina.

Así de simple. Si pierdes el aire, el bizcocho no sube bien. Y entonces ya no es lo mismo.

Otro detalle importante: no engrasar en exceso el molde. Este tipo de bizcocho necesita “agarrarse” a las paredes para subir correctamente.

¿Por qué es el mejor bizcocho para tartas?

Porque es ligero. Porque absorbe bien los almíbares. Porque no compite con los rellenos.

Porque no compite con los rellenos. El bizcocho genovés es como un lienzo en blanco. Puedes rellenarlo con crema, nata, chocolate, frutas… lo que quieras.

Además, se corta fácilmente en capas. Y eso, cuando haces tartas, es oro.

Y eso, cuando haces tartas, es oro. Si buscas una buena base de bizcocho, esta es una apuesta segura.

Variaciones que puedes probar

Una vez dominas la receta básica, puedes empezar a jugar.

Por ejemplo, el clásico bizcocho genovés de chocolate . Solo tienes que sustituir una parte de la harina por cacao puro en polvo.

. Solo tienes que sustituir una parte de la harina por cacao puro en polvo. El resultado cambia bastante. Más intenso. Más profundo.

También puedes aromatizar con limón, naranja o incluso café. Pequeños toques que transforman la receta sin complicarla.

¿Se puede hacer aún más esponjoso?

El bizcocho genovés esponjoso depende sobre todo del batido de los huevos. Ese es el punto crítico.

Ese es el punto crítico. Hay quien calienta ligeramente los huevos con el azúcar al baño maría antes de batirlos. No es obligatorio, pero ayuda a montar mejor la mezcla.

antes de batirlos. No es obligatorio, pero ayuda a montar mejor la mezcla. Aun así, con un buen batido a temperatura ambiente puedes conseguir un resultado excelente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de horneado: 30-35 minutos

Porciones: 6-8 raciones

Información nutricional (aproximada por ración):

Calorías: 180-220 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 3-4 g

Hidratos de carbono: 30 g

Tipo de cocina: Europea / Pastelería clásica

Tipo de comida: Postre / Base para tartas