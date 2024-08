Batido verde dietético y antioxidante: el desayuno perfecto para empezar el día

Un batido verde es una excelente forma de empezar el día, con una bebida cargada de vitaminas, minerales y antioxidantes, que además es dietética, depurativa y energizante. Los batidos verdes se hacen con hojas y frutos de este color como una de sus características principales: espinacas, pepino, limón, manzana verde, tallos de apio, hojas de menta, perejil, etc. Puede ser equivalente a beber una ensalada como desayuno, por todos los nutrientes que aporta al organismo, y son además hidratantes y refrescantes. Para elaborar estos batidos solo es necesario disponer de una licuadora o un procesador de alimentos, y tener la voluntad para preparar un desayuno más saludable.

Los batidos verdes aportan fibras, cuando no son colados, que favorecen el movimiento intestinal y previenen enfermedades en esta zona tan delicada del organismo; actúan como depurativos al ayudar a eliminar las toxinas; son dietéticos en la medida en que producen saciedad con alimentos que no engordan; aportan vitaminas y minerales, como A, C y K, y minerales como hierro, magnesio, calcio y zinc. También hay que mencionar otros beneficios, como el de la fructosa, que aporta energía; y a la vez ayuda a reducir los niveles de glucosa y colesterol en el organismo. Estos batidos son ricos además en antioxidantes que sirven para frenar la acción de los radicales libres, que se acumulan en las células, dañan estructuras como el ADN, los lípidos y las proteínas, y pueden propiciar la aparición de enfermedades cancerígenas.

Ingredientes:

½ pepino

1 tallo de apio

1 manzana verde

100 gramos de espinaca

1 puñado de hojas de menta

1 limón

½ litro de agua

Cómo preparar un saludable batido verde:

Lavar todos los vegetales. Es interesante que estén bien frescos, que se trate de productos de temporada en su punto exacto de madurez. Esto va a afectar al sabor del batido fina, y también en cuanto al aporte de nutrientes. Pelar la manzana y cortar en trozos, cortar también en trozos el apio y las hojas de espinaca, y el pepino en rodajas. La manzana puede ser de cualquier variedad. Colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Cortar el limón por la mitad y exprimir el zumo en el vaso de la licuadora, agregar las hojas de menta, verter luego el agua y triturar hasta que se forme una crema uniforme. En lugar de limón, se puede usar lima. Se pueden decorar los vasos con rodajas de limón, pero hay que cortarlas antes de exprimir.

Información nutricional: 150 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Bebidas

Comienza el día con un delicioso batido verde dietético y antioxidante: el desayuno perfecto para empezar la jornada, y explora otras posibilidades con frutas, raíces y verduras de otros colores, y que también tienen propiedades antioxidantes, como los tomates, los frutos del bosque, los plátanos, el brócoli y las zanahorias, entre otros.