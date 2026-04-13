Arroz tres delicias Thermomix: receta fácil y rápida paso a paso

El arroz tres delicias es uno de esos platos que siempre apetece. Sencillo, sabroso y bastante versátil. Lo típico que sirve tanto para una comida rápida como para acompañar otros platos. Y si tienes Thermomix en casa, hacerlo es todavía más fácil.

No necesitas técnicas complicadas ni experiencia previa. Solo seguir unos pasos básicos y listo. En menos de media hora puedes tener un arroz suelto, con buen sabor y en su punto.

Ingredientes

Para preparar este arroz tres delicias en Thermomix no hace falta nada raro. De hecho, seguramente ya tengas casi todo en casa.

200 g de arroz largo

2 huevos

100 g de jamón cocido en dados

80-100 g de guisantes

1 zanahoria

2 dientes de ajo

50 ml de aceite de oliva

800 ml de agua

Sal al gusto

Un chorrito de salsa de soja (opcional, pero recomendable)

Paso a paso: cómo hacerlo en Thermomix

Primero, pela la zanahoria y córtala en trozos grandes. Métela en el vaso junto con los ajos y tritura durante unos segundos a velocidad 5. No hace falta que quede perfecto, con que esté picado es suficiente. Añade el aceite y sofríe durante 5 minutos a 120 °C (o temperatura Varoma, según modelo), velocidad cuchara. Mientras tanto, puedes aprovechar para batir los huevos en un bol. A continuación, en una sartén aparte, haz una tortilla fina. Cuando esté lista, la cortas en tiras o trocitos pequeños. Este paso también se puede hacer en la Thermomix, pero en sartén suele quedar mejor. Volviendo al vaso, añade el agua, la sal y coloca el cestillo con el arroz dentro. Programa unos 15 minutos a 100 °C, velocidad 4. A mitad de cocción, incorpora los guisantes por el bocal. Así se cocinan sin pasarse. Cuando termine el tiempo, saca el arroz con cuidado y escúrrelo bien. Déjalo reposar un par de minutos. Después, mezcla el arroz con el jamón, la tortilla y un poco de salsa de soja si te gusta ese toque más oriental.

Trucos para que el arroz quede suelto y en su punto

Aquí hay detalles que marcan la diferencia.

Uno importante: no remover el arroz mientras se cuece en el cestillo . Déjalo tranquilo. Así evitarás que se apelmace.

. Déjalo tranquilo. Así evitarás que se apelmace. Otro truco es aclarar el arroz antes de cocinarlo . Solo necesitas pasarlo por agua fría hasta que deje de salir turbia. Con eso eliminas parte del almidón y consigues que quede más suelto.

. Solo necesitas pasarlo por agua fría hasta que deje de salir turbia. Con eso eliminas parte del almidón y consigues que quede más suelto. También influye el tipo de arroz. El arroz largo funciona mejor para esta receta que el redondo.

Variaciones que puedes probar

El arroz tres delicias es bastante flexible.

Puedes añadir gambas , por ejemplo. Le da un toque más completo y cambia bastante el sabor.

, por ejemplo. Le da un toque más completo y cambia bastante el sabor. Otra opción es sustituir el jamón por pollo o incluso hacerlo vegetariano , eliminando la carne y añadiendo más verduras como maíz o pimiento.

, eliminando la carne y añadiendo más verduras como maíz o pimiento. También puedes jugar con la salsa de soja. Más o menos cantidad, según te guste.

No hay una única forma correcta. Al final, se trata de adaptarlo a lo que tengas en casa.

¿Se puede guardar y recalentar?

Sí, sin problema. Guárdalo en un recipiente hermético en la nevera y aguanta bien un par de días. Para recalentarlo, puedes usar microondas o sartén con un poco de aceite.

Eso sí, intenta no dejarlo mucho tiempo fuera antes de guardarlo. Como cualquier plato con arroz, conviene refrigerarlo rápido.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25-30 minutos

Porciones: 3-4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 680 kcal totales (dependiendo de ingredientes)

Tipo de cocina: Asiática (adaptada)

Tipo de comida: Plato principal / acompañamiento