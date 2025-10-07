Hay momentos en los que apetece algo dulce, pero diferente. Algo que sorprenda al probarlo. Estas trufas de chocolate con leche y té matcha son justo eso: un pequeño capricho que mezcla el sabor suave y cremoso del chocolate con leche con el toque exótico del té verde japonés. Son fáciles de preparar, no necesitas horno y quedan tan bonitas que parecen compradas en una pastelería.

Ingredientes (para unas 20 trufas)

200 g de chocolate con leche (elige uno de buena calidad, con al menos un 35 % de cacao)

100 ml de nata líquida o crema para batir

20 g de mantequilla sin sal

1 cucharadita (3 g) de té matcha en polvo

1 cucharadita (5 ml) de extracto de vainilla (opcional, pero realza el sabor).

1 pizca de sal fina

2 cucharadas (15 g) de cacao puro en polvo

1 cucharadita (2 g) más de té matcha, para decorar o mezclar con el cacao

Preparación paso a paso

Calienta la nata

Vierte la nata en un cazo pequeño y caliéntala a fuego medio hasta que empiece a soltar vapor. No dejes que hierva. Cuando esté lista, retírala del fuego. Disuelve el matcha

En una taza, pon una cucharadita de matcha y añade un poco de la nata caliente. Remueve bien hasta que no queden grumos y el color sea uniforme. Este paso es clave para que las trufas tengan ese tono verde suave y el sabor bien repartido. Derrite el chocolate

Trocea el chocolate y colócalo en un bol. Vierte encima toda la nata caliente (ya mezclada con el matcha) y deja reposar un par de minutos. Después, remueve con una espátula o cuchara hasta que se derrita por completo y quede una mezcla lisa y brillante. Añade la mantequilla y la vainilla

Incorpora la mantequilla y el extracto de vainilla. Mezcla despacio hasta que todo quede bien integrado. La textura debe ser cremosa y homogénea. Refrigera la ganache

Cubre el bol con film transparente, procurando que el plástico toque la superficie de la crema para evitar que se forme una capa dura. Mete el bol en la nevera durante unas 3 horas, o hasta que la mezcla esté firme. Forma las trufas

Cuando la masa esté fría y compacta, saca pequeñas porciones con una cucharita y forma bolitas con las manos. Si se te pegan un poco, espolvorea un poco de cacao en las palmas. Reboza y decora

Mezcla el cacao con el resto del té matcha y pasa las bolitas por esta mezcla hasta cubrirlas bien. También puedes hacer la mitad solo con cacao y la otra mitad con matcha, para que haya variedad de colores. Guarda y sirve

Coloca las trufas en cápsulas de papel o directamente en un recipiente con tapa. Guárdalas en la nevera. Aguantan bien una semana, aunque es raro que duren tanto. Sácalas unos minutos antes de comerlas para que estén más suaves.

Calorías y valor nutricional

Total aproximado

1.650 kcal

Cada trufa (de unos 15 g) aporta entre 80 y 85 calorías, dependiendo del tamaño y de la cantidad de rebozado.

Un final dulce

Estas trufas no solo son una delicia visual, sino también un placer al paladar. Al primer bocado se nota la suavidad del chocolate con leche y, al final, aparece ese matiz verde, ligeramente amargo, que le da el matcha. Es una mezcla curiosa pero adictiva, perfecta para quienes disfrutan descubriendo sabores nuevos.

Regálalas, compártelas o guárdalas para darte un gusto de vez en cuando. Son pequeñas, sencillas y, sobre todo, irresistibles.