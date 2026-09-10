Trompetas de la muerte: receta fácil para disfrutar de esta apreciada seta

A pesar de su nombre tétrico y su apariencia oscura que parece sacada de un cuento de terror, las trompetas de la muerte esconden uno de los perfiles aromáticos más finos y elegantes de todo el reino micológico. Conocidas popularmente como las trufas de los pobres, estas setas de textura delicada y embriagador perfume a tierra húmeda y frutos secos sorprenden por la facilidad con la que se prestan a la cocina casera. Lejos de requerir elaboraciones complejas, su delgadez natural pide calor rápido y buen producto.

Del mismo modo que un plato de pollo con alcachofas y champiñones demuestra cómo los ingredientes de toda la vida se potencian mutuamente en la sartén, o cómo unas crujientes empanadillas de pollo y champiñones redefinen el concepto de aprovechamiento festivo, tratar este hongo exige sutileza.

Incluso sobre una base crujiente como la de una pizza de salami y champiñones, las setas silvestres aportan matices profundos que transforman una cena informal en un auténtico festín culinario.

Ingredientes

500 gramos de trompetas de la muerte frescas y limpias

2 dientes de ajo morado

Un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra

50 mililitros de vino blanco seco de calidad

Unas ramitas de perejil fresco recién picado

Sal marina gruesa al gusto

Pimienta blanca molida al momento

Cómo hacer trompetas de la muerte paso a paso

Sumergir las trompetas brevemente en un bol con agua fría para retirar los restos de arena y tierra que suelen acumularse en su interior en forma de embudo, escurriéndolas de inmediato sobre un paño limpio. Elegir las setas más grandes para cortarlas en tiras alargadas, y reservar las más pequeñas. Calienta el aceite a fuego medio en sartén grande y ve cocinando los ajos enteros y machacados hasta que se doren ligeramente. Echar las setas escurridas directamente a la sartén caliente, removiendo con energía mientras sueltan toda su agua de vegetación natural durante los primeros minutos. Verter el vino blanco en cuanto el líquido de los hongos comience a evaporarse, dejando que el alcohol se desvanezca por completo mientras la cocina se llena de un perfume inconfundible. Salpimentar el conjunto, espolvorear el perejil fresco picado finamente por encima y saltear el conjunto durante dos minutos más antes de retirar del fuego.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal radica en el lavado: al tener forma de trompeta invertida, retienen mucha tierra entre sus pliegues, por lo que un secado posterior riguroso evitará que se queden cocidas en lugar de salteadas. No conviene abusar del fuego fuerte porque su carne es muy fina y se reseca con facilidad perdiendo toda su jugosidad característica.

Variantes de la receta

Quienes busquen una textura más cremosa pueden añadir un par de cucharadas de nata líquida o un toque de mantequilla al final del salteado, logrando una salsa perfecta para pasta. También combinan de maravilla si se saltean con unos taquitos de jamón ibérico o se integran dentro de un revuelto de huevos camperos a última hora.

Con qué acompañar trompetas de la muerte

Funcionan extraordinariamente bien como guarnición de lujo para carnes rojas a la plancha o pescado blanco al horno, aunque el acompañamiento clásico por excelencia sigue siendo una rebanada gruesa de pan de hogaza tostado con aceite de oliva.

Cómo conservar trompetas de la muerte

Se mantienen frescas en la parte menos fría de la nevera durante tres o cuatro días dentro de un recipiente hermético forrado con papel de cocina. Al ser una seta que se deshidrata con gran facilidad, también admiten un secado excelente colgadas en lugar seco para disfrutarlas durante todo el año.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 comensales

Tipo de cocina: Tradicional micológica

Tipo de comida: Guarnición o entrante caliente

Calorías totales: Aproximadamente 95 kcal por ración