Las alcachofas salteadas con pollo y setas conforman una preparación característica de los países mediterráneos. Esto se debe a que la hortaliza se da muy bien en climas templados, pero no excesivamente fríos o húmedos. La alcachofa se cultivó exclusivamente en el antiguo Egipto desde el siglo III a. C. y se distribuyó por el Mediterráneo durante la expansión de la cultura mesopotámica. No obstante, su consumo se popularizó un siglo después entre los griegos y los romanos, quienes la maceraban en vinagre, comino y otras especies aromáticas. En la actualidad, esta flor se usa como ingrediente de platos gourmets y exóticas preparaciones.

Esta receta es fácil de elaborar y consume poco tiempo. No tiene mayores complicaciones, aunque sí se debe tener alguna experiencia para obtener el corazón de la alcachofa. Esta es la parte más blanda y pequeña de la hortaliza ubicada en el centro inferior de la flor. La mayoría de las personas evitan el consumo de este alimento por considerar que se utiliza una mínima parte de sus pétalos. Sin embargo, el resto se puede utilizar para hacer sopas o cremas.

Estas alcachofas salteadas con pollo y setas son saludables. Sin duda esta es una de las hortalizas más ricas en fibras. De ahí que su consumo sea especialmente recomendado para las personas diabéticas, debido a que facilita la reducción de la glucosa en la sangre. Asimismo, la ingesta regular de alcachofas alivia la acidez estomacal, además de controlar el estreñimiento y la diarrea. ¡A continuación, lee cómo elaborar esta receta paso a paso!

Ingredientes: