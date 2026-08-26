Tarta de manzana alemana: receta tradicional fácil y muy jugosa

Hacer repostería alemana en casa exige renunciar a las prisas. Implica un respeto absoluto por la materia prima, sobre todo cuando el otoño regala manzanas firmes y vivas de acidez. Olvídate de las masas finas y crujientes de la repostería francesa; la tradición de centroeuropa busca una comunión generosa entre una base contundente y una montaña de fruta que se funde pacientemente durante el horneado. Hornear una tarta de manzana alemana es un ejercicio de tacto donde las láminas absorben los jugos de la mantequilla sin perder el tipo.

Mientras otros recetarios apuestan por la finura indiscutible de una tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de Eva Arguiñano, la escuela germana prefiere una masa quebrada rica o un bizcocho denso que actúe como cimiento sólido. Si cocinar mucho puedes disfrutar de una mousse de manzana y chocolate.

Para recetas más rápidas, nada mejor que una clásica tarta de manzana receta fácil y rápida salvan cualquier merienda imprevista en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, sin embargo, nos metemos de lleno en el horno con la receta de toda la vida.

Ingredientes

4 manzanas grandes de tipo Reineta o Granny Smith

250 gramos de harina de trigo común

125 gramos de mantequilla muy fría en dados

100 gramos de azúcar blanco

1 huevo campero d

1 cucharadita de levadura química

200 mililitros de nata agria o crema fresca

2 cucharadas de mermelada de albaricoque

1 cucharadita de canela en polvo

Cómo hacer tarta de manzana alemana paso a paso

Mezclar en un bol la harina, la levadura y la mitad del azúcar; agregar la mantequilla fría y unir todo en una mezcla homogénea. Rompe el huevo en el centro de la masa, integra con suavidad y amasa lo justo para formar una bola compacta que no se pegue a las manos. Envuelve esa masa en film transparente y déjala reposar media hora en el frigorífico para que coja cuerpo. Pela las manzanas, retira el corazón y córtalas en cuartos marcando finos cortes longitudinales en la superficie sin seccionar la base por completo. Estira la masa sobre papel de horno y ajústala con mimo en un molde desmontable previamente engrasado. Pincha la base con un tenedor y distribuye los trozos de manzana en círculo, con los cortes hacia arriba, abarcando toda la superficie. Bate enérgicamente la nata agria con el resto del azúcar y la canela, vertiendo esta crema blanca de manera uniforme sobre la fruta. Hornea a 180 grados durante 45 minutos hasta que la masa dore y la fruta ceda al pinchazo. Pincela con la mermelada de albaricoque ligeramente atemperada nada más sacarla del calor.

Trucos para que salga perfecto

Trabaja siempre con la mantequilla salida directamente de la nevera. Ese contraste térmico es el verdadero secreto para conseguir una textura arenosa y ligera al morder la base.

Jamás uses manzanas demasiado dulces; la acidez de una buena Reineta resulta imprescindible para equilibrar la contundencia de la crema láctea.

Variantes de la receta

Añade un puñado generoso de almendras laminadas sobre la capa de nata justo antes del horneado para sumar un contraste crujiente.

Si te apetece un matiz aromático diferente, cambia la canela por una pizca sutil de cardamomo recién molido.

Con qué acompañar tarta de manzana alemana

Un copete generoso de nata semimontada, servido al lado en el plato sin rastro de vainilla, es el acompañamiento obligatorio en cualquier sobremesa germana.

Una taza humeante de té negro especiado redondea el bocado a la perfección.

Cómo conservar

Guarda los restos dentro de un recipiente hermético en la balda más fría de la nevera, aguantando en plena forma hasta cuatro días.

Sácala con antelación para que pierda el frío y la masa recupere su textura tierna.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 8 raciones

Tipo de cocina: Tradicional centroeuropea

Tipo de comida: Postre casero / Merienda

Información nutricional (calorías totales): Aproximadamente 380 kilocalorías por ración individual.