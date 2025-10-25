En tan solo 15 minutos podrás cenar una rica y sana crema de calabaza llena de fibra y vitaminas

Podrás cenar una rica y sana crema de calabaza llena de fibra y vitaminas en tan solo 15 minutos, una receta de otoño que no puedes dejar escapar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo determinados detalles que van llegando a toda velocidad y que se convertirán en la antesala de algo más. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de novedades que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante.

Esta cena que necesitamos poner en marcha puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Habrá llegado el momento de apostar por un tipo de receta que puede acabar siendo ese día en el que podrás degustar una rica crema de calabaza. Un buen básico que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener por delante, pero puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Esta crema es una de las más deliciosas y fáciles de preparar, con un ingrediente de temporada que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Una rica y sana cena rica en fibra y vitaminas

Ahora más que nunca debemos ser conscientes de la importancia de cuidarnos un poco más, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que obtendremos aquello que deseamos.

Son tiempos de descubrir un tipo de alimentos que quizás nos dan cierto respeto a la hora de cocinarse. Tenemos que empezar a pensar en la manera de conseguir que un cambio nos golpee de lleno en estos días en los que cada ingrediente cuenta y puede ser determinante.

Una cena es la parte del día en la que debemos preparar el cuerpo para descansar y para hacerlo, nada mejor que servirnos de una combinación de ingredientes principales. Es hora de saber qué alimentos pueden acabar de darnos ese toque de energía que puede ser esencial.

Esa calabaza que tenemos en nuestro poder y que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas, te proponemos una cena fácil rica y deliciosa a base de calabaza.

Esta crema de calabaza se prepara en 15 minutos

Cuidarse no implica gastar mucho dinero, sino todo lo contrario, podremos descubrir lo mejor de una serie de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Son tiempos de invertir de la mejor manera posible, en unos alimentos que serán indispensables para nuestro día a día.

Esta receta de crema de calabaza es un clásico que nunca falla, se prepara en menos de 15 minutos y acabará siendo un buen plus en todos los sentidos. Deberemos empezar a pensar en la manera de cambiar de hábitos en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes:

500 gr de calabaza

2 tallos de apio

1 cebolleta verde

1 diente de ajo

700 ml de caldo de verduras

2 cucharada de sémola de trigo

½ pimiento rojo

Aceite de oliva virgen

Una pizca de pimienta

Una pizca de tomillo

Sal

Perejil picado para adornar

Un chorrito de zumo de limón

Cómo preparar una crema de calabaza