En tan solo 15 minutos podrás cenar una rica y sana crema de calabaza llena de fibra y vitaminas
Toma nota de esta sencilla receta de crema de calabaza
Podrás cenar una rica y sana crema de calabaza llena de fibra y vitaminas en tan solo 15 minutos, una receta de otoño que no puedes dejar escapar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo determinados detalles que van llegando a toda velocidad y que se convertirán en la antesala de algo más. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de novedades que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante.
Esta cena que necesitamos poner en marcha puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Habrá llegado el momento de apostar por un tipo de receta que puede acabar siendo ese día en el que podrás degustar una rica crema de calabaza. Un buen básico que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener por delante, pero puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Esta crema es una de las más deliciosas y fáciles de preparar, con un ingrediente de temporada que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.
Una rica y sana cena rica en fibra y vitaminas
Ahora más que nunca debemos ser conscientes de la importancia de cuidarnos un poco más, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que obtendremos aquello que deseamos.
Son tiempos de descubrir un tipo de alimentos que quizás nos dan cierto respeto a la hora de cocinarse. Tenemos que empezar a pensar en la manera de conseguir que un cambio nos golpee de lleno en estos días en los que cada ingrediente cuenta y puede ser determinante.
Una cena es la parte del día en la que debemos preparar el cuerpo para descansar y para hacerlo, nada mejor que servirnos de una combinación de ingredientes principales. Es hora de saber qué alimentos pueden acabar de darnos ese toque de energía que puede ser esencial.
Esa calabaza que tenemos en nuestro poder y que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas, te proponemos una cena fácil rica y deliciosa a base de calabaza.
Esta crema de calabaza se prepara en 15 minutos
Cuidarse no implica gastar mucho dinero, sino todo lo contrario, podremos descubrir lo mejor de una serie de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Son tiempos de invertir de la mejor manera posible, en unos alimentos que serán indispensables para nuestro día a día.
Esta receta de crema de calabaza es un clásico que nunca falla, se prepara en menos de 15 minutos y acabará siendo un buen plus en todos los sentidos. Deberemos empezar a pensar en la manera de cambiar de hábitos en un abrir y cerrar de ojos.
Ingredientes:
Cómo preparar una crema de calabaza
- Podemos comprar la calabaza ya pelada o comprarla con piel y pelarla en casa. Las dos opciones son buenas, en general si está para pelar será más barata y no tendrá tanto plástico a su alrededor.
- Pelar la calabaza tiene truco. No convertiremos en auténticos profesionales con unos sencillos pasos que conseguiremos aplicar en un abrir y cerrar de ojos.
- El paso más complicado es el de cortar los dos extremos de la calabaza. Con la ayuda de un cuchillo cortamos la parte superior e inferior
- Haremos unos cortes con el cuchillo por toda la calabaza. Estos pinchazos conseguirán que el calor se desplace hacía el interior de la calabaza y la piel se desprenda con mayor facilidad.
- Ponemos la calabaza en el microondas durante unos 3 minutos a máxima potencia. Retiramos la calabaza del microondas y dejaremos que se enfríe un poco.
- La piel se irá desprendiendo de la calabaza. En menos de 2 minutos tendremos la calabaza pelada. Además de estar preparada, tardará menos en cocinarse.
- Con la calabaza lista, vamos a cortar las verduras que acompañarán esta delicia. Podemos adaptar las verduras, en función de las que más nos gusten.
- En la olla que vamos a cocinar la calabaza, ponemos un chorrito de aceite de oliva. Mientras se calienta pelamos y cortamos las cebolletas y los ajos.
- Incorporamos las cebolletas y el ajo a esta mezcla cargada de buenas sensaciones. Mientras se cocina este sofrito, continuamos con el pimiento.
- Quitamos las semillas del pimiento y lo troceamos. Irá directamente a acompañar las cebolletas y el ajo cuando esté tierno.
- Nos faltará el apio que es el ingrediente que le dará un toque muy especial a esta calabaza. Quitamos los hilos más duros del apio.
- Cortamos el apio en trocitos, mezclamos en este increíble sofrito hasta que estén todos los ingredientes tiernos.
- Troceamos mientras la calabaza, los trocitos pequeñitos permitirán que se cocine antes y nos quede una crema de escándalo.
- Ponemos los trocitos de calabaza para que se cocinen un poco. Doramos estos trocitos, el sabor de este sofrito le dará a la calabaza el sabor que necesita.
- El toque secreto es el chorrito de zumo de limón, le dará un toque cítrico imprescindible para recibir un aplauso a la primera cucharada.
- Pasados dos minutos cubrimos de agua o de caldo de verduras. Salpimentamos al gusto y dejamos que se cocine la calabaza.
- La calabaza es la gran protagonista de esta crema que causará estragos en los paladares más exigentes.
- Dejamos que se cocine durante unos minutos. Cuando esté tierna la calabaza, escurrimos todo y lo ponemos en el vaso de la batidora.
- Este ingrediente ya contiene bastante agua, será mejor que trituremos primero. Si queda muy densa vamos añadiendo un poco del caldo de su cocción.
- Si queremos una crema más fina, podemos pasarla por el colador, nos aseguraremos de que no tenga ningún grumo.