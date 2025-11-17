Soy chef y todos me preguntan cuál es la receta de este tomate frito casero: te sirve para hacer un guiso o una pizza

Te sirve para hacer un guiso o una pizza esta receta de tomate frito casero que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que necesitamos poner en práctica y que acabarán marcando una diferencia importante. Lo que nos está esperando es un giro de guion que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir en casa, copiando la receta de un chef profesional.

Empezar a cocinar desde cero implica ponernos manos a la obra con una serie de detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos poner sobre la mesa. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar cada ingrediente y hacerlo de una forma que nos marcará muy de cerca. El tomate es uno de esos básicos de toda cocina que deberemos empezar a ver materializarse de la mejor manera posible. Con ciertos ingredientes que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, será esencial en estos días que tenemos por delante. Esta sencilla receta puede cambiarte la vida.

Te servirá para una pizza o un guiso

Hay una gran variedad de platos que necesitan de un buen tomate frito, bien sea que se use como salsa para conseguir una pasta de esas que impresiona o con la ayuda de un cambio de tendencia que puede acabar llegando en nuestras cocinas cuando decidimos hacerlo en casa.

Ese tomate frito que compramos ya preparado puede ayudarnos a ahorrar tiempo, pero debemos tener en cuenta los ingredientes que tiene. En este caso una mezcla de sabores que acabará marcando una diferencia importante en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Con un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede convertirse en la mejor aliada de un elemento que siempre queda bien. Se nota sobre un poco de arroz blanco o en unos espaguetis que saben a gloría.

La receta del tomate frito que estás deseando poner en práctica estará más cerca de lo que imaginas.

Es hora de poner en práctica algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Esta es la receta de tomate frito de un chef profesional

Este chef profesional ha creado una receta de tomate frito de esas que impresionan y que pueden acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Invertir en este cambio de tendencia es esencial para lograr aquello que deseamos.

Ingredientes:

2 kg de tomates pera

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde italiano

1 poquito de orégano

1 poquito de perejil fresco

1 cucharada de azúcar blanco

½ cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Aceite de oliva

Cómo preparar la receta de salsa de tomate

Empezamos esta salsa con los tomates. En este caso la mejor opción son unos tomates pera que se utilizan específicamente para esta salsa, aunque podemos utilizar cualquiera que nos guste o tengamos en ese momento en la nevera. Escaldamos los tomates en agua hirviendo. Les haremos una cruz y los pondremos en el agua unos segundos. De esta forma se pelarán más fácilmente. Cuando estén pelados los troceamos y reservaremos. Seguimos con la cebolla, la pelaremos y picaremos muy fina para que se convierta en el fondo de la salsa. Lavamos los pimientos y los cortamos en trocitos que colocamos con la cebolla. Repetiremos la operación con los ajos, si no nos gusta demasiado este ingrediente podemos ponerle menos cantidad. En una olla ponemos aceite en cantidad, le incorporamos la cebolla, el pimiento y el ajo. Removemos un poco antes de ponerle el azúcar y la sal. Dejaremos que se pochen unos minutos. Cuando estén estos ingredientes blanditos le pondremos los tomates. Rectificaremos de sal y pimienta, son un ingrediente que suele aportar un dulzor especial. En ese momento le ponemos también la pimienta, el orégano y el perejil. Dejaremos que se cocinen a fuego lento durante una hora aproximadamente. Cuando esté lista la salsa la trituramos con la batidora directamente en la olla.

Esta receta la puedes preparar en grandes cantidades y conservarla, bien en el congelador en sencillos cubitos que puedes poner en práctica cuando lo necesites.

Simplemente descongelando estos cubitos en una sartén puedes tener lista la base de una pizza o una salsa para pasta de las que impresionan o, simplemente, querer cocinar un buen guiso casero de esos que impresionan a simple vista.