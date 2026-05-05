Salsa brava Thermomix: receta casera fácil con sabor tradicional
La salsa brava en Thermomix tiene algo especial. No es solo una salsa picante más. Es ese sabor que asocias directamente con unas buenas patatas bravas, con bar, con terraza, con ese punto castizo que no falla. Y lo curioso es que en casa se puede hacer bastante mejor de lo que muchos imaginan.
Porque sí, hay mil versiones. Algunas llevan tomate, otras no. Algunas pican de verdad, otras son más suaves. Pero si buscas una receta casera, sencilla y con ese aire tradicional, la Thermomix ayuda bastante a clavar textura y sabor sin complicarte demasiado.
Ingredientes para una salsa brava equilibrada
No hace falta una lista larga ni ingredientes raros. Con esto vas bien:
Cómo hacer salsa brava en Thermomix
- Empieza con algo básico: el sofrito. Añade el aceite y el ajo a la Thermomix y programa unos 3 minutos, temperatura 120º, velocidad 1. No hace falta que se dore demasiado, solo que suelte aroma.
- Luego incorpora la harina. Esto es importante porque va a dar cuerpo a la salsa. Cocina un par de minutos más en las mismas condiciones. Verás que la mezcla se vuelve más espesa.
- Aquí viene el momento clave. Añade el pimentón (dulce y picante) y mezcla apenas unos segundos. No lo cocines demasiado o puede amargar.
- Inmediatamente después, vierte el caldo poco a poco. Programa unos 8-10 minutos a 100º, velocidad 4. La salsa irá ligando y tomando esa textura cremosa tan característica. Si la quieres más fina, puedes subir la velocidad unos segundos al final.
- Prueba y ajusta de sal. Y si te apetece más picante, este es el momento de añadir un poco más.
Cómo queda realmente
La textura es suave, sin grumos, bastante ligera pero con cuerpo. No es una salsa espesa tipo mayonesa, ni falta que hace. Tiene ese punto fluido que cubre bien las patatas sin empaparlas del todo.
El sabor depende mucho del equilibrio entre pimentón dulce y picante. Si te pasas con el picante, puede tapar el resto. Si te quedas corto, se vuelve demasiado plana. Aquí cada uno ajusta a su gusto, pero conviene empezar con moderación.
Algunos trucos que marcan la diferencia
El tipo de pimentón importa más de lo que parece. Si usas uno de buena calidad, el resultado cambia bastante. Un pimentón ahumado, por ejemplo, le da un toque muy interesante.
El caldo también influye. Con caldo casero ganas profundidad. Si usas uno envasado, intenta que sea bajo en sal para poder controlar mejor el punto final.
Y luego está el tema del picante. Mucha gente espera una salsa brava muy agresiva, pero no siempre es así. En muchos bares tradicionales el picante está presente, pero no domina. Es más un calor progresivo que un golpe fuerte.
¿Por qué hacerla en casa?
Porque puedes adaptarla. Más suave, más intensa, más ligera… tú decides. Además, evitas conservantes y salsas industriales que, siendo sinceros, muchas veces no tienen nada que ver con una buena brava.
También hay un factor práctico. La Thermomix simplifica mucho el proceso. No tienes que estar removiendo constantemente ni vigilando la textura. Sale bastante regular, que es algo que se agradece.
Y luego está el sabor. Cuando das con el punto que te gusta, cuesta volver atrás. Sobre todo si la combinas con unas patatas bien hechas, crujientes por fuera y tiernas por dentro.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: unos 15-20 minutos
Porciones: suficiente para 3-4 raciones de patatas bravas
Información nutricional (aproximada total): entre 180 y 250 kcal en total, dependiendo del aceite utilizado
Tipo de cocina: española tradicional
Tipo de comida: acompañamiento / tapa