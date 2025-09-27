Soy carnicero y éste es el truco para preparar el mejor caldo casero: sólo tienes que poner esto

Con la llegada del invierno, no hay nada más reconfortante que un buen caldo casero. Si bien preparar un caldo puede parecer una tarea sencilla, la realidad es que es esencial conocer este truco de un conocido carnicero en redes sociales para lograr ese sabor tan característico, que se convierte en una de las mejores recetas de la cocina casera.

Uno de los grandes secretos de un buen caldo casero, según Alex, un carnicero conocido en TikTok como Alex The Butcher, radica en los ingredientes. Con años de experiencia trabajando en el sector cárnico, Alex sabe que el tipo de carne y, sobre todo, los huesos que utilices, son fundamentales para conseguir un caldo de calidad. Mientras que muchas personas se conforman con los ingredientes básicos, este carnicero hace especial hincapié en la combinación de cortes específicos de carne y huesos que aporten tanto sabor como sustancia.

El truco para hacer el mejor caldo casero

La clave, según Alex, es saber qué tipo de carne y qué tipos de huesos utilizar, y cómo combinarlos para crear una base sólida y sabrosa. Para él, la combinación correcta de estos ingredientes no sólo mejora el sabor del caldo, sino que también ayuda a obtener todos los beneficios que estos alimentos pueden ofrecer, como el colágeno para las articulaciones, la proteína para la regeneración celular y otros nutrientes esenciales para mantener el cuerpo saludable en invierno.

Carne

El primer componente fundamental de un buen caldo es la carne. Si bien se puede preparar caldo con una variedad de carnes, Alex destaca dos cortes específicos que se llevan la palma por sus características particulares. Dependiendo de tus preferencias o el tipo de caldo que busques, la carne elegida marcará la diferencia en el resultado final.

Si deseas un caldo sustancioso y lleno de sabor, el morcillo es uno de los mejores cortes. Este corte, conocido por su jugosidad y su contenido de nervios, es ideal si planeas disfrutar de la carne en el caldo. Su sabor es profundo y se mezcla perfectamente con las verduras y especias que se puedan añadir al caldo.

Por otro lado, si buscas una opción más económica pero igualmente sabrosa, Alex recomienda la falda. Este corte es perfecto para quienes desean un caldo con más sustancia pero a un costo más accesible. La falda es un corte que tiene una buena cantidad de grasa que se funde durante la cocción, lo que aporta una mayor riqueza en sabor y una textura más densa y sabrosa al caldo. La grasa es fundamental para dar ese toque especial de sabor, que transforma un caldo común en algo excepcional.