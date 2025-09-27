Soy carnicero y éste es el truco para preparar el mejor caldo casero: sólo tienes que poner esto
La clave está en elegir los mejores ingredientes
Con la llegada del invierno, no hay nada más reconfortante que un buen caldo casero. Si bien preparar un caldo puede parecer una tarea sencilla, la realidad es que es esencial conocer este truco de un conocido carnicero en redes sociales para lograr ese sabor tan característico, que se convierte en una de las mejores recetas de la cocina casera.
Uno de los grandes secretos de un buen caldo casero, según Alex, un carnicero conocido en TikTok como Alex The Butcher, radica en los ingredientes. Con años de experiencia trabajando en el sector cárnico, Alex sabe que el tipo de carne y, sobre todo, los huesos que utilices, son fundamentales para conseguir un caldo de calidad. Mientras que muchas personas se conforman con los ingredientes básicos, este carnicero hace especial hincapié en la combinación de cortes específicos de carne y huesos que aporten tanto sabor como sustancia.
El truco para hacer el mejor caldo casero
La clave, según Alex, es saber qué tipo de carne y qué tipos de huesos utilizar, y cómo combinarlos para crear una base sólida y sabrosa. Para él, la combinación correcta de estos ingredientes no sólo mejora el sabor del caldo, sino que también ayuda a obtener todos los beneficios que estos alimentos pueden ofrecer, como el colágeno para las articulaciones, la proteína para la regeneración celular y otros nutrientes esenciales para mantener el cuerpo saludable en invierno.
Carne
El primer componente fundamental de un buen caldo es la carne. Si bien se puede preparar caldo con una variedad de carnes, Alex destaca dos cortes específicos que se llevan la palma por sus características particulares. Dependiendo de tus preferencias o el tipo de caldo que busques, la carne elegida marcará la diferencia en el resultado final.
Huesos
Si la carne aporta el sabor y la sustancia al caldo, son los huesos los que realmente transforman el caldo en algo extraordinario. Los huesos no sólo mejoran el sabor, sino que también aportan colágeno, lo que ayuda a darle al caldo una textura espesa y gelatinosa.
Uno de los huesos que Alex destaca en su receta es la punta de jamón. Este hueso es perfecto si lo que buscas es un caldo con mucha sustancia y un sabor intenso. Las puntas de jamón tienen una capa de carne que se puede disfrutar durante la cocción, lo que agrega un sabor intenso y una textura deliciosa.
Para Alex, el espinazo es el verdadero protagonista en cuanto a huesos se refiere. Este corte tiene una carne tierna y jugosa que, cuando se cuece lentamente, libera un sabor potente que es el alma de cualquier caldo. El espinazo es especialmente valioso por su equilibrio entre carne y hueso, lo que aporta tanto sabor como sustancia.
Uno de los huesos menos conocidos pero que Alex recomienda encarecidamente es el hueso blanco. Este tipo de hueso tiene la particularidad de aportar un caldo claro, lleno de sustancia pero sin grasa, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un caldo menos pesado pero igualmente sabroso.
Finalmente, los clásicos huesos de caña y rodilla son fundamentales en cualquier caldo de calidad. Estos huesos son ricos en colágeno, lo que ayuda a darle al caldo una textura espesa y gelatinosa que, además, es beneficiosa para las articulaciones y la piel.
La clave de un buen caldo casero no está solo en los ingredientes, sino también en el proceso de cocción. Alex recomienda cocer los huesos y la carne a fuego lento durante varias horas, lo que permite que todos los sabores se mezclen y que el caldo libere todo su potencial. Asimismo, otro truco que recomienda el carnicero es hacer el caldo en una olla grande, para poder aprovechar la mayor cantidad de ingredientes posible. Si te gusta un caldo espeso, puedes dejar que se cocine por más tiempo para reducirlo, concentrando aún más el sabor.