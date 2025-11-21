Salmorreta en Thermomix: base imprescindible para arroces alicantinos
La salmorreta es uno de esos secretos que pasan de una cocina a otra sin hacer ruido, pero que marcan la diferencia en un buen arroz alicantino. Su sabor intenso, fruto del equilibrio entre ñoras, ajo y tomate, aporta profundidad y carácter a platos marineros, guisos y fondos. Prepararla con Thermomix facilita mucho el proceso y garantiza una textura suave y homogénea. A continuación encontrarás cómo preparar salmorreta en Thermomix, siguiendo una receta fácil de salmorreta con Thermomix que cualquiera puede incorporar a su repertorio culinario. Plato parecido a la mazamorra cordobesa.
Ingredientes
Modo de preparación
Para quienes quieren una Thermomix: salmorreta paso a paso, aquí tienes un método claro y práctico, pensado para que salga bien desde la primera vez.
- Hidratación de las ñoras
Coloca las ñoras en agua caliente durante unos veinte minutos. El objetivo es ablandarlas lo suficiente para extraer la pulpa o, si lo prefieres, cortarlas en trozos pequeños. Este gesto sencillo es la base para hacer salmorreta casera en Thermomix, con un sabor más redondo y profundo.
- Sofrito aromático
Pon en el vaso el aceite y los ajos. Programa cinco minutos a 120 grados y velocidad 1. El aroma que desprenden al calentarse será el punto de partida de una salmorreta tradicional usando Thermomix, muy cercana a la que se ha preparado en muchas casas durante generaciones.
- Ñoras al sofrito
Añade la pulpa de ñora o los trozos ya hidratados. Tritura unos segundos a velocidad alta y baja los restos con la espátula. Después cocina la mezcla cinco minutos más a la misma temperatura. Con este paso se consigue un color más vivo y un aroma que recuerda a los guisos de siempre.
- El tomate entra en juego
Incorpora el tomate triturado, la sal y la pizca de azúcar si lo consideras necesario. Cocina diez minutos a 120 grados y velocidad 2. La mezcla empezará a espesarse y se integrarán los sabores, creando una base que funciona muy bien en arroces, fideuás o incluso en guisos de pescado.
- Final y textura
Para conseguir una crema lisa, tritura unos veinte segundos a velocidad alta. De este modo queda lista una preparación que podrás usar como guía para preparar salmorreta en Thermomix y que también sirve como salmorreta para guisos en Thermomix. Guarda lo que no uses en botes herméticos; aguanta bien varios días en frío y se congela sin problemas.
Esta receta permite disfrutar de los sabores tradicionales alicantinos sin esfuerzo, manteniendo ese punto casero que los hace tan especiales. Otras ideas:
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: unas 10 raciones como base
Información nutricional: alrededor de 430 calorías en total
Tipo de cocina: mediterránea, alicantina
Tipo de comida: condimento o base para arroces y guisos