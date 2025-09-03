Las 5 mejores recetas con chayote: cocina saludable y sabrosa paso a paso

El chayote es de esos ingredientes que pasan de puntillas por el mercado: discreto, barato y muchas veces ignorado. Pero quienes lo hemos probado bien cocinado sabemos que tiene un encanto especial. Es fresco, suave y se lleva de maravilla tanto con recetas tradicionales como con toques modernos. Hoy queremos compartirte cinco preparaciones que suelo recomendar cuando alguien me pregunta: “¿Y eso cómo se come?”.

1. Ensalada fresca de chayote con limón y aguacate

Si buscas un plato rápido, esta ensalada es la respuesta. Solo cueces un par de chayotes, los cortas en dados y los mezclas con aguacate, cebolla morada y un aliño de limón con aceite de oliva. Queda ligera, refrescante y perfecta para acompañar carnes o comer sola en un día caluroso.

Calorías totales: 640 kcal (160 por ración).

2. Crema ligera de chayote

Ideal para una cena de entre semana. Sofríes cebolla, añades chayote y papa, cubres con caldo de verduras y, cuando todo esté tierno, lo licúas. Un poco de nuez moscada al final le da un aroma casero irresistible. Es suave y reconfortante, sin exceso de grasa.

Calorías totales: 720 kcal (180 por ración).

3. Chayotes rellenos de pollo y verduras

Esta receta tiene pinta de fiesta, aunque es más sencilla de lo que parece. Se cuecen los chayotes, se vacían y se rellenan con pollo desmenuzado y verduras. Un toque de queso rallado y al horno hasta que dore. Sirves el plato y parece que llevaste horas en la cocina, cuando en realidad es bastante fácil.

Calorías totales: 1.000 kcal (250 por ración).

4. Salteado de chayote con camarones

Un clásico rápido para los días con prisa. Salteas ajo con camarones, añades bastones de chayote y, al final, un chorrito de salsa de soja. Listo en menos de 15 minutos. Queda colorido, jugoso y lleno de sabor, perfecto con un poco de arroz blanco.

Calorías totales: 520 kcal (260 por ración).

5. Chayote al horno con especias

Si buscas una guarnición distinta para sustituir las patatas, aquí tienes la opción. Solo cortas el chayote en rodajas, lo mezclas con aceite, pimentón y orégano, y lo horneas hasta que quede doradito. Es simple, sí, pero sorprende a todos cuando lo pruebas crujiente por fuera y suave por dentro.

Calorías totales: 450 kcal (113 por ración).

En resumen

El chayote no será la estrella más glamurosa de la huerta, pero con estas recetas demuestra que tiene mucho que ofrecer. Desde ensaladas frescas hasta platos gratinados y salteados rápidos, se adapta a todos los gustos. Lo mejor es que las raciones se mueven entre 160 y 260 calorías, lo cual las hace ligeras sin perder sabor.

Así que la próxima vez que lo veas en el mercado, no lo dejes pasar. Dale una oportunidad y descubrirás que este humilde vegetal puede transformar tu mesa en un banquete saludable y sabroso.