Puré de castañas en Thermomix: receta dulce y otoñal

Cuando el aire empieza a refrescar y los árboles se tiñen de tonos ocres, las castañas vuelven a ocupar un lugar protagonista en la cocina. Su sabor suave y ligeramente dulce combina muy bien en platos sencillos que reconfortan. Una de las preparaciones más agradecidas es el puré de castañas, un básico que sirve tanto para un postre casero como para acompañar carnes o rellenos. Si te has preguntado cómo hacer puré de castañas en Thermomix, verás que no tiene misterio y que el resultado es muy superior al de cualquier versión industrial. Esta es una receta fácil de puré de castañas con Thermomix pensada para quienes buscan algo práctico sin renunciar al sabor tradicional de las castañas al horno. Con unos pocos ingredientes y siguiendo estos pasos, tendrás un puré de castañas casero usando Thermomix de textura fina y aroma delicado.

Ingredientes

500 g de castañas frescas o congeladas

500 ml de agua

200 ml de leche entera o vegetal

80 g de azúcar o miel (opcional si quieres un resultado más dulce)

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

20 g de mantequilla para dar cremosidad

Modo de preparación

Si buscas una guía clara sobre Thermomix: preparar puré de castañas paso a paso, aquí tienes un proceso directo y fácil de seguir.

Preparar las castañas

Lava las castañas si son frescas y realiza un pequeño corte en la piel. Facilitará tanto su cocción como el pelado. Si utilizas castañas congeladas, puedes pasarlas directamente a la cocción. Cocer en la Thermomix

Colócalas en el vaso junto con el agua y programa 20 minutos a 100 grados en velocidad 1. Esta cocción inicial es clave para conseguir un puré de castañas suave con Thermomix, sin grumos y con una textura homogénea. Pelar las castañas

Escurre el agua y deja que se templen lo justo para poder manipularlas. Retira la piel exterior y la fina piel interior. Aunque es una tarea algo laboriosa, merece la pena para obtener un puré limpio y agradable. Triturar y aromatizar

Vuelve a introducir las castañas peladas en el vaso. Añade la leche, el azúcar o la miel, la sal y la vainilla. Tritura 30 segundos en velocidad 5 hasta lograr una mezcla cremosa. Cocción final

Cocina la mezcla 10 minutos a 90 grados en velocidad 3. Este calentamiento ayuda a que los sabores se integren y el puré tome cuerpo. Ajustar la textura

Incorpora la mantequilla y mezcla 20 segundos a velocidad 4. Si el puré queda demasiado espeso, añade un poco más de leche. Si deseas un acabado más denso, prolonga la cocción unos minutos. Con esto habrás seguido una guía para hacer puré de castañas en Thermomix que garantiza un resultado equilibrado.

Esta receta fácil de puré de castañas con Thermomix demuestra que no hace falta complicarse para lograr un plato especial, ya sea como postre, guarnición o base para otras elaboraciones. Prueba este rico mousse de castañas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: entre 4 y 6

Información nutricional aproximada: 900 a 1000 calorías la receta completa

Tipo de cocina: estacional, de inspiración europea

Tipo de comida: postre o acompañamiento