Puré de castañas en Thermomix: receta dulce y otoñal

Castañas en puré
Puré de castañas en Thermomix.
Francisco María
  Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Descubre cómo hacer puré de castañas en Thermomix. Ideal para postres, guarniciones o rellenos navideños.

Cuando el aire empieza a refrescar y los árboles se tiñen de tonos ocres, las castañas vuelven a ocupar un lugar protagonista en la cocina. Su sabor suave y ligeramente dulce combina muy bien en platos sencillos que reconfortan. Una de las preparaciones más agradecidas es el puré de castañas, un básico que sirve tanto para un postre casero como para acompañar carnes o rellenos. Si te has preguntado cómo hacer puré de castañas en Thermomix, verás que no tiene misterio y que el resultado es muy superior al de cualquier versión industrial. Esta es una receta fácil de puré de castañas con Thermomix pensada para quienes buscan algo práctico sin renunciar al sabor tradicional de las castañas al horno. Con unos pocos ingredientes y siguiendo estos pasos, tendrás un puré de castañas casero usando Thermomix de textura fina y aroma delicado. Castañas, freidora de aire, recetas

Ingredientes

  • 500 g de castañas frescas o congeladas
  • 500 ml de agua
  • 200 ml de leche entera o vegetal
  • 80 g de azúcar o miel (opcional si quieres un resultado más dulce)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 20 g de mantequilla para dar cremosidad

    • Modo de preparación

    Si buscas una guía clara sobre Thermomix: preparar puré de castañas paso a paso, aquí tienes un proceso directo y fácil de seguir.

    1. Preparar las castañas
      Lava las castañas si son frescas y realiza un pequeño corte en la piel. Facilitará tanto su cocción como el pelado. Si utilizas castañas congeladas, puedes pasarlas directamente a la cocción.
    2. Cocer en la Thermomix
      Colócalas en el vaso junto con el agua y programa 20 minutos a 100 grados en velocidad 1. Esta cocción inicial es clave para conseguir un puré de castañas suave con Thermomix, sin grumos y con una textura homogénea.
    3. Pelar las castañas
      Escurre el agua y deja que se templen lo justo para poder manipularlas. Retira la piel exterior y la fina piel interior. Aunque es una tarea algo laboriosa, merece la pena para obtener un puré limpio y agradable.
    4. Triturar y aromatizar
      Vuelve a introducir las castañas peladas en el vaso. Añade la leche, el azúcar o la miel, la sal y la vainilla. Tritura 30 segundos en velocidad 5 hasta lograr una mezcla cremosa.
    5. Cocción final
      Cocina la mezcla 10 minutos a 90 grados en velocidad 3. Este calentamiento ayuda a que los sabores se integren y el puré tome cuerpo.
    6. Ajustar la textura
      Incorpora la mantequilla y mezcla 20 segundos a velocidad 4. Si el puré queda demasiado espeso, añade un poco más de leche. Si deseas un acabado más denso, prolonga la cocción unos minutos. Con esto habrás seguido una guía para hacer puré de castañas en Thermomix que garantiza un resultado equilibrado.

    Esta receta fácil de puré de castañas con Thermomix demuestra que no hace falta complicarse para lograr un plato especial, ya sea como postre, guarnición o base para otras elaboraciones. Prueba este rico mousse de castañas.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 40 minutos
    Porciones: entre 4 y 6
    Información nutricional aproximada: 900 a 1000 calorías la receta completa
    Tipo de cocina: estacional, de inspiración europea
    Tipo de comida: postre o acompañamiento

