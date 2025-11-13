Tiempo de cocción de las castañas al horno: cómo lograr el punto perfecto

Las castañas son uno de esos pequeños placeres que anuncian el otoño. Su aroma al tostarse y la textura cremosa de su interior forman parte de muchos recuerdos familiares. Prepararlas en casa es sencillo, pero conseguir que queden en su punto, tiernas, sabrosas y con una piel que se desprenda sin pelear, requiere prestar atención a varios detalles. Asarlas en el horno es una opción muy cómoda y uniforme, y lograr un resultado perfecto depende, sobre todo, de dominar la temperatura, la humedad y su preparación inicial.

La preparación previa: un paso clave

Antes de pensar en tiempos o temperaturas, conviene fijarse en el estado de las castañas. Lo ideal es escoger frutos firmes, brillantes y sin grietas. Una vez listas, toca hacerles un corte: un gesto pequeño pero fundamental. El tajo puede ser en cruz o un corte simple en la parte más abombada. Esto evitará que exploten dentro del horno y además ayudará muchísimo cuando llegue el momento de pelarlas.

Algunas personas optan por remojarlas durante unos minutos. No es un paso imprescindible, pero sí puede marcar la diferencia si las castañas llevan tiempo almacenadas o están un poco secas. El agua reblandece ligeramente la piel interior y facilita que luego se desprenda con menos esfuerzo.

Temperatura y tiempo de cocción ideales

El rango más habitual para asar castañas en un horno doméstico es de 20 a 30 minutos a 200–220 °C. Es un tiempo flexible, porque entra en juego el tamaño del fruto y la fuerza real del horno. Como guía práctica:

Castañas pequeñas: 20–22 minutos

Castañas medianas: 25 minutos

Castañas grandes: 27–30 minutos