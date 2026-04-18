Postres sin huevo fáciles: recetas dulces caseras para alérgicos o dietas especiales

Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Postres sin huevo fáciles, recetas dulces caseras ideales para alergias o dietas especiales sin complicaciones.

Tiramisú sin huevo fácil

Bizcocho de chocolate sin huevo ni mantequilla

Flan rápido de café sin huevos

Hay muchas razones para evitar el huevo en la cocina. Alergias, intolerancias, dietas veganas… o simplemente porque no tienes en casa. La buena noticia es que eso no significa renunciar a los postres.

De hecho, hay un montón de postres sin huevo fáciles que quedan igual de ricos. Algunos incluso más ligeros. Vemos aquí algunas propuestas interesantes.

Bizcocho sin huevo

Sí, se puede hacer un bizcocho esponjoso sin huevo. El truco está en ajustar bien los ingredientes.

Cómo hacerlo:

Mezclamos en un bol leche o bebida vegetal, azúcar, harina, aceite de oliva y levadura. Podemos dar un toque de vainilla y luego al horno. Queda suave, ligero y perfecto para desayunos o meriendas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 8
Información nutricional: 220 kcal por ración
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre / desayuno

Galletas de avena y plátano

Una opción rápida, saludable y muy práctica.

Preparación:

Machaca plátano maduro y mézclalo con copos de avena. Puedes añadir canela o chips de chocolate. Forma pequeñas galletas y hornéalas.

No llevan azúcar añadido si usas plátano bien maduro.Galletas caseras

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 10-12 unidades
Información nutricional: 90 kcal por unidad
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Snack dulce

Flan de maicena (sin huevo)

Este tipo de flan es perfecto si buscas algo cremoso sin usar huevo.

Cómo prepararlo:

Calienta leche con azúcar y vainilla. Añade maicena disuelta en un poco de leche fría y cocina hasta que espese. Vierte en moldes y deja enfriar.

La textura es suave, muy parecida a un flan clásico.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos + enfriado
Porciones: 4
Información nutricional: 180 kcal por ración
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre

Brownie sin huevo

Sí, también se puede hacer brownie sin huevo y queda muy bien.

Preparación:

Mezcla harina, cacao, azúcar, leche y aceite. Puedes añadir nueces o chocolate troceado. Hornea hasta que quede jugoso por dentro.

El resultado es denso y con mucho sabor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 6-8
Información nutricional: 250 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre

Mousse de chocolate sin huevo

Más ligera y muy fácil de preparar.

Cómo hacerla:

Derrite chocolate y mézclalo con nata montada o con aguacate triturado si quieres una versión más saludable. Enfría antes de servir.

La textura queda cremosa y bastante aireada.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + enfriado
Porciones: 4
Información nutricional: 280 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre

Natillas sin huevo

Otra receta clásica adaptada.

Preparación:

  • Calienta leche con azúcar y vainilla. Añade maicena disuelta y cocina hasta que espese. Puedes espolvorear canela por encima.
  • Quedan suaves y muy parecidas a las tradicionales.
    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 20 minutos
    Porciones: 4
    Información nutricional: 170 kcal por ración
    Tipo de cocina: Casera
    Tipo de comida: Postre

    Compota de manzana casera

    Un postre sencillo, ligero y sin complicaciones.

    Preparación:

    Cocina manzana troceada con un poco de agua, azúcar y canela hasta que esté blanda. Tritura o deja en trozos, según prefieras.

    Se puede tomar fría o caliente.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 20 minutos
    Porciones: 4
    Información nutricional: 100 kcal por ración
    Tipo de cocina: Casera
    Tipo de comida: Postre

    Además, son una buena alternativa si buscas opciones más ligeras o necesitas evitar ciertos alimentos. Y lo mejor: no pierden sabor.

    Porque al final, de eso se trata. De poder disfrutar de algo dulce sin complicaciones.

    • Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas