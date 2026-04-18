Postres sin huevo fáciles: recetas dulces caseras para alérgicos o dietas especiales
Hay muchas razones para evitar el huevo en la cocina. Alergias, intolerancias, dietas veganas… o simplemente porque no tienes en casa. La buena noticia es que eso no significa renunciar a los postres.
De hecho, hay un montón de postres sin huevo fáciles que quedan igual de ricos. Algunos incluso más ligeros. Vemos aquí algunas propuestas interesantes.
Bizcocho sin huevo
Sí, se puede hacer un bizcocho esponjoso sin huevo. El truco está en ajustar bien los ingredientes.
Cómo hacerlo:
Mezclamos en un bol leche o bebida vegetal, azúcar, harina, aceite de oliva y levadura. Podemos dar un toque de vainilla y luego al horno. Queda suave, ligero y perfecto para desayunos o meriendas.
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 8
Información nutricional: 220 kcal por ración
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre / desayuno
Galletas de avena y plátano
Una opción rápida, saludable y muy práctica.
Preparación:
Machaca plátano maduro y mézclalo con copos de avena. Puedes añadir canela o chips de chocolate. Forma pequeñas galletas y hornéalas.
No llevan azúcar añadido si usas plátano bien maduro.
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 10-12 unidades
Información nutricional: 90 kcal por unidad
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Snack dulce
Flan de maicena (sin huevo)
Este tipo de flan es perfecto si buscas algo cremoso sin usar huevo.
Cómo prepararlo:
Calienta leche con azúcar y vainilla. Añade maicena disuelta en un poco de leche fría y cocina hasta que espese. Vierte en moldes y deja enfriar.
La textura es suave, muy parecida a un flan clásico.
Tiempo de preparación: 20 minutos + enfriado
Porciones: 4
Información nutricional: 180 kcal por ración
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre
Brownie sin huevo
Sí, también se puede hacer brownie sin huevo y queda muy bien.
Preparación:
Mezcla harina, cacao, azúcar, leche y aceite. Puedes añadir nueces o chocolate troceado. Hornea hasta que quede jugoso por dentro.
El resultado es denso y con mucho sabor.
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 6-8
Información nutricional: 250 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre
Mousse de chocolate sin huevo
Más ligera y muy fácil de preparar.
Cómo hacerla:
Derrite chocolate y mézclalo con nata montada o con aguacate triturado si quieres una versión más saludable. Enfría antes de servir.
La textura queda cremosa y bastante aireada.
Tiempo de preparación: 15 minutos + enfriado
Porciones: 4
Información nutricional: 280 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre
Natillas sin huevo
Otra receta clásica adaptada.
Preparación:
Tiempo de preparación: 20 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 170 kcal por ración
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre
Compota de manzana casera
Un postre sencillo, ligero y sin complicaciones.
Preparación:
Cocina manzana troceada con un poco de agua, azúcar y canela hasta que esté blanda. Tritura o deja en trozos, según prefieras.
Se puede tomar fría o caliente.
Tiempo de preparación: 20 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 100 kcal por ración
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre
Además, son una buena alternativa si buscas opciones más ligeras o necesitas evitar ciertos alimentos. Y lo mejor: no pierden sabor.
Porque al final, de eso se trata. De poder disfrutar de algo dulce sin complicaciones.