Receta de pollo chijaukay: cómo preparar este clásico de la cocina china-peruana

Receta de pollo chijaukay.
Descubre cómo preparar pollo chijaukay, un plato típico de la cocina chifa con pollo frito y salsa agridulce.

Si alguna vez has ido a un chifa, seguramente te habrás topado con el pollo chijaukay en la carta. Es uno de esos platos que nunca fallan: pollo doradito, con una salsa oscura y aromática que pide a gritos un buen arroz chaufa al lado. Esta receta nació en la fusión chino-peruana, y su nombre viene a significar algo como “pollo frito con salsa”. Hoy vemos cómo prepararlo con pechuga de pollo, aunque también quedará perfecto con unos ricos muslitos de pollo.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 500 g de pechuga de pollo sin hueso
  • 2 claras de huevo
  • 3 cucharadas de maicena
  • ½ cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de pimienta blanca
  • 1 pizca de glutamato (opcional, pero bien chifero)
  • 1 taza de aceite vegetal
  • Para la salsa:
  • 1 cucharada de aceite de sésamo
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 trozo de jengibre (unos 2 cm), rallado
  • 3 cucharadas de sillao (salsa de soja peruana)
  • 2 cucharadas de salsa de ostión
  • ½ taza de caldo de pollo
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharada de maicena disuelta en 3 cucharadas de aguaRecetas con pechuga de pollo

    • Para servir:

    • Cebollita china (parte verde)
    • Arroz blanco o chaufa

    Paso a paso

    1. Prepara el pollo:
      Corta la pechuga en trozos medianos, no muy pequeños para que no se sequen al freírlos.
    2. Marina:
      En un bol, mezcla los trozos con sal, pimienta, claras y maicena. Quedará como una capa ligera alrededor del pollo, eso le dará la textura crocante que buscamos.
    3. Fritura:
      Calienta el aceite en una sartén profunda o wok. Fríe los trozos poco a poco, sin amontonarlos. Sácalos cuando estén doraditos y ponlos en papel absorbente.
    4. La salsa:
      En otro wok, pon el aceite de sésamo y sofríe el ajo con el jengibre hasta que suelten aroma. Añade sillao, salsa de ostión, caldo y azúcar. Revuelve bien.
    5. Espesa:
      Incorpora la maicena disuelta y cocina hasta que la salsa espese un poco, que quede con cuerpo pero no demasiado densa.
    6. El toque final:
      Echa los trozos de pollo y mezcla suavemente para que se bañen con la salsa. Sirve enseguida esta receta exótica, con un poco de cebollita china encima.

    Consejitos

    • Si quieres que el pollo quede más saludable, puedes hacerlo en freidora de aire, aunque el chijaukay clásico se disfruta frito.
    • No te saltes la salsa de ostión: es clave para darle ese sabor inconfundible.
    • Lo mejor es comerlo al momento, así no pierdes la textura crujiente.
    • Puede acompañarse con un delicioso plato de arroz con pollo.

    Calorías aproximadas

    Pollo (500 g): 1100 kcal

    Aceite absorbido (80 ml aprox.): 720 kcal

    Claras (2): 34 kcal

    Maicena (4 cucharadas): 120 kcal

    Sillao (3 cucharadas): 30 kcal

    Salsa de ostión (2 cucharadas): 40 kcal

    Aceite de sésamo (1 cucharada): 120 kcal

    Ajo, jengibre y caldo: 20 kcal

    👉 Total: 2184 kcal en todo el plato
    👉 Por porción (4 personas): unas 546 kcal (sin el arroz).

    El pollo chijaukay es de esos platos que reconcilian: crujiente, sabroso y con ese toque ahumado que nos transporta directo a un chifa. Y lo mejor es que no necesitas demasiados ingredientes raros para hacerlo en casa. Una vez que lo pruebes, seguro se vuelve parte de tus recetas favoritas.

