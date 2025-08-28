Receta de pollo chijaukay: cómo preparar este clásico de la cocina china-peruana

Si alguna vez has ido a un chifa, seguramente te habrás topado con el pollo chijaukay en la carta. Es uno de esos platos que nunca fallan: pollo doradito, con una salsa oscura y aromática que pide a gritos un buen arroz chaufa al lado. Esta receta nació en la fusión chino-peruana, y su nombre viene a significar algo como “pollo frito con salsa”. Hoy vemos cómo prepararlo con pechuga de pollo, aunque también quedará perfecto con unos ricos muslitos de pollo.

Ingredientes (para 4 personas)

500 g de pechuga de pollo sin hueso

2 claras de huevo

3 cucharadas de maicena

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta blanca

1 pizca de glutamato (opcional, pero bien chifero)

1 taza de aceite vegetal

Para la salsa:

1 cucharada de aceite de sésamo

2 dientes de ajo picados

1 trozo de jengibre (unos 2 cm), rallado

3 cucharadas de sillao (salsa de soja peruana)

2 cucharadas de salsa de ostión

½ taza de caldo de pollo

1 cucharadita de azúcar

1 cucharada de maicena disuelta en 3 cucharadas de agua

Para servir:

Cebollita china (parte verde)

Arroz blanco o chaufa

Paso a paso

Prepara el pollo:

Corta la pechuga en trozos medianos, no muy pequeños para que no se sequen al freírlos. Marina:

En un bol, mezcla los trozos con sal, pimienta, claras y maicena. Quedará como una capa ligera alrededor del pollo, eso le dará la textura crocante que buscamos. Fritura:

Calienta el aceite en una sartén profunda o wok. Fríe los trozos poco a poco, sin amontonarlos. Sácalos cuando estén doraditos y ponlos en papel absorbente. La salsa:

En otro wok, pon el aceite de sésamo y sofríe el ajo con el jengibre hasta que suelten aroma. Añade sillao, salsa de ostión, caldo y azúcar. Revuelve bien. Espesa:

Incorpora la maicena disuelta y cocina hasta que la salsa espese un poco, que quede con cuerpo pero no demasiado densa. El toque final:

Echa los trozos de pollo y mezcla suavemente para que se bañen con la salsa. Sirve enseguida esta receta exótica, con un poco de cebollita china encima.

Consejitos

Si quieres que el pollo quede más saludable , puedes hacerlo en freidora de aire, aunque el chijaukay clásico se disfruta frito.

, puedes hacerlo en freidora de aire, aunque el chijaukay clásico se disfruta frito. No te saltes la salsa de ostión : es clave para darle ese sabor inconfundible.

: es clave para darle ese sabor inconfundible. Lo mejor es comerlo al momento, así no pierdes la textura crujiente.

Puede acompañarse con un delicioso plato de arroz con pollo.

Calorías aproximadas

Pollo (500 g): 1100 kcal

Aceite absorbido (80 ml aprox.): 720 kcal

Claras (2): 34 kcal

Maicena (4 cucharadas): 120 kcal

Sillao (3 cucharadas): 30 kcal

Salsa de ostión (2 cucharadas): 40 kcal

Aceite de sésamo (1 cucharada): 120 kcal

Ajo, jengibre y caldo: 20 kcal

👉 Total: 2184 kcal en todo el plato

👉 Por porción (4 personas): unas 546 kcal (sin el arroz).

El pollo chijaukay es de esos platos que reconcilian: crujiente, sabroso y con ese toque ahumado que nos transporta directo a un chifa. Y lo mejor es que no necesitas demasiados ingredientes raros para hacerlo en casa. Una vez que lo pruebes, seguro se vuelve parte de tus recetas favoritas.