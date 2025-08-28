Receta de pollo chijaukay: cómo preparar este clásico de la cocina china-peruana
Descubre cómo preparar pollo chijaukay, un plato típico de la cocina chifa con pollo frito y salsa agridulce.
Si alguna vez has ido a un chifa, seguramente te habrás topado con el pollo chijaukay en la carta. Es uno de esos platos que nunca fallan: pollo doradito, con una salsa oscura y aromática que pide a gritos un buen arroz chaufa al lado. Esta receta nació en la fusión chino-peruana, y su nombre viene a significar algo como “pollo frito con salsa”. Hoy vemos cómo prepararlo con pechuga de pollo, aunque también quedará perfecto con unos ricos muslitos de pollo.
Ingredientes (para 4 personas)
Para servir:
- Cebollita china (parte verde)
- Arroz blanco o chaufa
Paso a paso
- Prepara el pollo:
Corta la pechuga en trozos medianos, no muy pequeños para que no se sequen al freírlos.
- Marina:
En un bol, mezcla los trozos con sal, pimienta, claras y maicena. Quedará como una capa ligera alrededor del pollo, eso le dará la textura crocante que buscamos.
- Fritura:
Calienta el aceite en una sartén profunda o wok. Fríe los trozos poco a poco, sin amontonarlos. Sácalos cuando estén doraditos y ponlos en papel absorbente.
- La salsa:
En otro wok, pon el aceite de sésamo y sofríe el ajo con el jengibre hasta que suelten aroma. Añade sillao, salsa de ostión, caldo y azúcar. Revuelve bien.
- Espesa:
Incorpora la maicena disuelta y cocina hasta que la salsa espese un poco, que quede con cuerpo pero no demasiado densa.
- El toque final:
Echa los trozos de pollo y mezcla suavemente para que se bañen con la salsa. Sirve enseguida esta receta exótica, con un poco de cebollita china encima.
Consejitos
- Si quieres que el pollo quede más saludable, puedes hacerlo en freidora de aire, aunque el chijaukay clásico se disfruta frito.
- No te saltes la salsa de ostión: es clave para darle ese sabor inconfundible.
- Lo mejor es comerlo al momento, así no pierdes la textura crujiente.
- Puede acompañarse con un delicioso plato de arroz con pollo.
Calorías aproximadas
Pollo (500 g): 1100 kcal
Aceite absorbido (80 ml aprox.): 720 kcal
Claras (2): 34 kcal
Maicena (4 cucharadas): 120 kcal
Sillao (3 cucharadas): 30 kcal
Salsa de ostión (2 cucharadas): 40 kcal
Aceite de sésamo (1 cucharada): 120 kcal
Ajo, jengibre y caldo: 20 kcal
👉 Total: 2184 kcal en todo el plato
👉 Por porción (4 personas): unas 546 kcal (sin el arroz).
El pollo chijaukay es de esos platos que reconcilian: crujiente, sabroso y con ese toque ahumado que nos transporta directo a un chifa. Y lo mejor es que no necesitas demasiados ingredientes raros para hacerlo en casa. Una vez que lo pruebes, seguro se vuelve parte de tus recetas favoritas.