Pastel de cabracho tradicional receta de Karlos Arguiñano

El pastel de cabracho tradicional, popularizado por la cocina vasca y especialmente por Karlos Arguiñano, es uno de los entrantes más elegantes y sabrosos que se pueden servir en una celebración. Su textura suave, su sabor intenso y la posibilidad de prepararlo con antelación lo convierten en una opción ideal para cualquier menú especial. No es casualidad que muchos lo elijan como pastel de cabracho para Navidad, ya que combina sencillez y una presentación impecable, perfecta para mesas festivas.

Para quienes buscan la auténtica pastel de cabracho receta original, esta versión respeta los fundamentos clásicos: cabracho cocido, una mezcla fina de huevo, nata y salsa de tomate, y una cocción suave al baño María para asegurar una textura homogénea. Karlos Arguiñano ha mostrado este plato en numerosas ocasiones, siempre bajo su estilo directo, práctico y cercano, lo que ha dado lugar a lo que muchos llaman pastel de pescado cabracho Arguiñano, una referencia para quienes desean un resultado garantizado.

Ingredientes para el pastel de cabracho (4–6 personas)

500 g de cabracho (o pescado similar si no se encuentra)

4 huevos

200 ml de nata para cocinar

200 ml de salsa de tomate

1 cebolla

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Pan de molde o tostas para acompañar

Cómo preparar pastel de cabracho fácil

Cocer el cabracho es el primer paso. Colócalo en una olla con agua, sal y una cebolla cortada por la mitad. Cocina unos 10–12 minutos, justo hasta que esté tierno. Déjalo templar y desmenúzalo con cuidado, retirando todas las espinas. La clave para obtener un pastel fino está en asegurarse de que la carne quede completamente limpia. En un bol amplio bate los huevos, añade la nata, la salsa de tomate, sal y pimienta. Incorpora el pescado desmenuzado y mezcla suavemente hasta integrar. Si quieres obtener un resultado aún más cremoso, puedes triturar la mezcla con una batidora, aunque algunos prefieren dejar pequeños trozos para disfrutar más del sabor del cabracho. Forra un molde alargado con papel vegetal y vierte la mezcla. Cocina al baño María en el horno, a 180 °C, durante unos 45–50 minutos. Sabrás que está listo cuando al pinchar con un palillo este salga limpio. Déjalo enfriar, desmolda y sirve acompañado de pan tostado o mayonesa ligera.

Este pastel de pescado cabracho Arguiñano es perfecto para reuniones, fiestas y, por supuesto, para Navidad. Su preparación anticipada y su intenso sabor lo convierten en un imprescindible en cualquier mesa festiva.