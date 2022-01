Lo mejor de los mejillones es sin lugar a dudas su gran variedad de modos de preparación. Los mejillones pueden ser preparados al escabeche, a la vinagreta, rellenos, en paté y hasta en pastel. La receta de pastel de mejillones es muy reconocida en los distintos ámbitos gastronómicos internacionales. Se trata de un plato sabroso y sofisticado, que no presenta mayores dificultades en su preparación. Para este tipo de recetas pueden utilizarse mejillones en conserva, congelados y descongelados, etc. No obstante, siempre es preferible el uso de mejillones frescos, que aportan una mejor textura, un sabor más intenso, etc. También está en el mercado la opción de mejillones ya abiertos, refrigerados y envasados al vacío, evitando de esta forma el incómodo trabajo de limpiar los mejillones en casa.

A la hora de hablar de cualquier plato vinculado a los mejillones, será importante resaltar siempre el valor nutricional de este ingrediente. Los mejillones no solo son muy ricos en proteínas, sino que también mantienen un bajo nivel de calorías. Además, ofrecen al organismo una buena dosis de vitaminas A, B, C y D. A cualquiera le encantará disfrutar de la deliciosa y nutritiva receta de pastel de mejillones.

Entre los ingredientes, encontramos salsa barquereña. Para su elaboración, se rehoga cebolla picada en aceite, se agrega puerro picado y se sigue pochando. A continuación, añadimos tomates maduros, cortados en pequeños dados y las cabezas de gambas peladas. Añadir brandy y dejar evaporar. Luego pimentón, harina y caldo de pescado. Cocer unos minutos, triturar y pasar por un colador chino. Rectificar la sal.

Ingredientes: