Los panaderos expertos coinciden: para recuperar una barra de pan del día anterior y que quede perfecta sólo debes añadir un poco de agua y meterla al horno

Para recuperar una barra de pan del día anterior y que quede perfecta, no necesitamos hacer nada más que añadir un poco de agua y ponerla en el horno. Es el momento de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia a la hora de hacer posible lo imposible, con la mirada puesta a un cambio de ciclo que puede acabar siendo esencial. Estaremos muy pendientes de este cambio de ciclo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente determinadas situaciones.

Estas ganas de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder pueden llegar a una velocidad nunca vista. En esencia lo que queremos es que cada euro que invertimos nos dure mucho más. En este cambio que vamos a poner en práctica y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto puede convertirse en el detalle esencial de estos días que tenemos por delante.

Expertos panaderos coinciden

Es importante estar pendientes de lo que nos dicen los expertos panaderos sobre la manera de aprovechar el pan al máximo. Hace unos años, el pan podría durar mucho más tiempo de lo esperado. Estaba hecho con unos ingredientes diferentes que nos aseguraban una buena materia prima, partiendo de la base de que estamos ante un ingrediente espectacular.

Este tipo de pan que hace unos años se convirtió en nuestro mejor aliado de una comida o de una forma barata de alimentarnos, hoy en día, acabará siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Es momento de saber qué dicen los panaderos en estos días en los que quizás nos sobre algo de pan.

O simplemente necesitamos aprovechar al máximo este ingrediente que será el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Un pan que puede ser barato, pero no necesariamente, debemos abandonarlo en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Es momento de hacer que el pan nos dure un poco más y hacerlo de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta, es algo esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Para recuperar una barra de pan del día anterior y que quede perfecta sólo debes añadir un poco de agua y meterla al horno

Si tienes una barra de pan del día anterior que se te ha quedado dura, sólo necesitas añadir un poco de agua y meterla al horno. Es una manera de hacer realidad este cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un poco de agua y meterla en el horno, la cambiará por completo y la hará estar como el primer día, como si estuviera recién salida del horno. Una auténtica maravilla que quizás hasta el momento nadie te hubiera explicado, pero puede cambiarlo todo por completo.

Los expertos de LevaduraMadre nos dan algunos consejos claves para conseguir que el pan nos aguante más: «Conseguir que el pan aguante más de un día es una tarea muy sencilla si se conocen algunos trucos que evitarán que el pan se reseque y se quede duro como una piedra e imposible de comer. El panadero artesano Moncho López, de Levaduramadre Organic Bakery, nos explica cuáles son. Pan de calidad: “si un pan es bueno, está elaborado con masa madre y de forma manual, siempre durará más que otro industrial preparado con impulsores químicos”, nos explica Moncho. “Las levaduras artificiales hacen que el pan gane mucho volumen y esa altura va en detrimento de su durabilidad ya que el pan se seca por evaporación. Cuanta mayor es la superficie de evaporación antes se secará y por tanto se pondrá duro mucho antes”. Como nuestras abuelas: “una vez que tenemos el pan en casa, lo mejor es colocarlo en una bolsa de tela, en una caja de madera o incluso en una bolsa de papel, de modo que el pan pueda respirar. Eso sí hay que mantenerlo fuera de la nevera y en un ambiente más o menos seco”. ¿Podemos congelar el pan? “Pues unos sí y otros no. Volver a meter al congelador aquel que provienen de una masa anteriormente congelada haría que se rompiera la cadena del frío y se deteriorara el producto. No hay ningún problema sin embargo, por congelar el pan artesano una vez cocido en el horno tras haber fermentado el tiempo que le corresponde. Sí que es verdad que en el congelador sufre un deterioro y también se va secando, pero si se tienen precauciones para preservarlo de esa pérdida de humedad, no hay ningún problema».

Siguiendo con la misma explicación: «Papel y plástico. “La mejor manera de meter el pan en el congelador es en una bolsa de plástico específica para tal fin y perfectamente cerrada. Conviene además cortar en porciones según el tamaño y la comida a la que se destinen. Si las vamos a tomar para desayunar por ejemplo, podemos cortarlas en rebanadas, pero si va a ser para una cena podemos cortarlas en trocitos”. Y Moncho añade que “para evitar que las rebanadas se peguen entre si y luego nos sea imposible sacar una sola, podemos poner pan de horno entre cada una de llas”. ¿Y la mejor manera de descongelarlo? “Si se dispone de tiempo se puede hacer al aire, pero eso te obliga a anticipar cuándo lo vas a comer y no resulta muy operativo, pero lo que sí desaconsejo siempre es el microondas porque agitas las moléculas de agua y el pan se queda chicloso. Lo mejor es que pase del congelador a la tostadora, al horno o a la sartén. Ahí recupera un poco de crunch en la corteza, la miga blandita y lo tienes como recién hecho».