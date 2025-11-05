Ni papel de aluminio ni un molde: éste es el mejor recipiente para cocinar en la freidora de aire
Ni un molde ni papel de aluminio
Este es el mejor recipiente para cocinar en freidora de aire
Elegir un recipiente adecuado para freidora de aire es algo totalmente necesario. Tal y como nos indican desde el blog de Envanature podemos guiarnos por una serie de detalles que serán esenciales:
Busca recipientes para air fryer que te ayuden a agilizar las operaciones del restaurante, como:
- Los de silicona de alta resistencia, a los que no se les pega nada.
- Los de papel pergamino antiadherente que los usas y los tiras, sin tener que fregar.
No utilices:
- Contenedores de plástico, ni siquiera los que son aptos para microondas u hornos. Tampoco los que tienen asas o detalles en plástico.
- Envases de poliestireno. Puede derretirse y liberar gases nocivos.
- Platos de cartón, bandejas de madera ni moldes de papel para magdalenas, porque pueden incendiarse.
- Recipientes de papel aluminio. Pueden bloquear la circulación de aire.
Elige materiales adecuados como el acero inoxidable o la silicona especialmente diseñada para soportar cambios de temperatura. De esta manera podrás optar por un tipo de material que acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades y asegure nuestra freidora de aire y salud. Es hora de apostar claramente por este tipo de elementos que serán claves para la durabilidad y el buen uso de este electrodoméstico.