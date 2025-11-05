Tortitas caseras al estilo Eva Arguiñano
Aprende a hacer tortitas caseras al estilo Eva Arguiñano, perfectas para desayunos o meriendas.
Las tortitas caseras son de esas recetas que llenan la casa de buen humor desde temprano. Es imposible resistirse a su aroma a mantequilla, a su textura esponjosa y a ese punto dorado que las hace tan apetecibles. Inspiradas en el estilo cercano y sencillo de Eva Arguiñano, estas tortitas son un homenaje a la cocina casera de toda la vida, la que se disfruta sin prisas y con ingredientes sencillos.
Prepararlas no requiere experiencia ni utensilios especiales, solo un poco de cariño y las ganas de saborear algo recién hecho. En unos pocos pasos tendrás una torre de tortitas suaves por dentro y ligeramente crujientes por fuera. Puedes acompañarlas con miel, frutas de temporada, sirope o un poco de nata montada. También admiten variaciones: si te apetece, añade plátano machacado o un toque de canela. Lo importante es que el resultado conserve ese encanto natural que caracteriza las recetas de Eva Arguiñano.
Ingredientes
Modo de preparación paso a paso
- Mezcla los ingredientes secos.
En un cuenco amplio, pon la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Remueve bien para que todos los ingredientes se repartan de manera uniforme. Este paso ayudará a que las tortitas queden más esponjosas.
- Prepara la mezcla líquida.
En otro bol, bate los huevos con la leche y la vainilla. Añade la mantequilla derretida, que debe estar templada, y mezcla hasta lograr una textura cremosa.
- Combina ambas preparaciones.
Vierte la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y remueve con unas varillas o una espátula. No es necesario batir demasiado; basta con integrar los ingredientes. Si la masa queda espesa, añade una o dos cucharadas más de leche hasta lograr una consistencia fluida.
- Calienta la sartén.
Pon una sartén antiadherente a fuego medio y engrásala con un poco de mantequilla. Cuando esté caliente, vierte un cucharón de masa en el centro. No la muevas: ella sola tomará forma redonda.
- Cocina las tortitas.
Cuando empiecen a formarse burbujas en la superficie y los bordes se vean firmes, es momento de darles la vuelta. Cocínalas unos segundos más por el otro lado hasta que estén doradas.
- Continúa con el resto de la masa.
Repite el proceso engrasando ligeramente la sartén entre cada tanda. A medida que las vayas haciendo, colócalas en un plato y cúbrelas con un paño limpio para mantenerlas templadas y suaves.
- Sirve y disfruta.
Sirve las tortitas recién hechas con los acompañamientos que más te gusten. Un chorrito de miel, unas rodajas de plátano o un poco de yogur natural combinan a la perfección. También puedes espolvorear un toque de azúcar glas justo antes de servirlas.
Lo mejor de esta receta es su sencillez: con ingredientes básicos se consigue un resultado delicioso que gusta tanto a niños como a mayores. Prepararlas es un pequeño placer cotidiano, una forma de disfrutar del momento y de la buena cocina.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 8 a 10 tortitas medianas
Información nutricional: alrededor de 1.000 kcal en total (entre 100 y 120 kcal por tortita, según el tamaño)
Tipo de cocina: Repostería casera / Cocina tradicional
Tipo de comida: Desayuno o merienda